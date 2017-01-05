Samanyolu Haber /Gündem / Hem linç edildi hem de sınır dışı edilecek /05 Ocak 2017 00:51

Hem linç edildi hem de sınır dışı edilecek

Pendik’te kendisini Reina saldırganına benzeten kalabalık bir grup tarafından dövülen Türkmenistan uyruklu K.M.’nin vize süresini geçirdiği için sınır dışı edileceği öğrenildi.

Reina'ya saldıran teröriste benzetilen bir kişi linç edildi

Olay, Pendik Kaynarca Mahallesi Kemalpaşa Caddesinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Reina’ya silahlı saldırıda bulunan teröriste benzeyen bir kişi caddede ilerlerken çevredekiler tarafından fark edildi.

Bazı insanların kendisini takip ettiğini anlayan kişi paniğe kapılıp kaçmaya çalışınca çevredekiler tarafından çembere alındı. Yaşanan kargaşada Reina saldırganı sanılan kişi çevresini saran kişiler tarafından darp edildi.

İNCELENMEK İÇİN KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri darp edilen kişiyi polis aracına bindirerek karakola götürdü. Burada incelenen K.M. isimli kişinin Reina saldırısını gerçekleştiren terörist olmadığı belirlendi. İncelemelerde Türkmenistan uyruklu K.M.’nin pasaportundaki vizenin süresinin geçtiği belirlendi.

SINIR DIŞI EDİLECEK
K.M. incelemenin ardından vizesi dolduğu gerekçesiyle sınır dışı edilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğü’ne gönderildi.

Olayın meydana geldiği caddede bulunanlar ise, dayak yiyen kişiyi 'Reina katliamını yapan saldırgan sandıkları için dövdüklerini' söylediler.
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