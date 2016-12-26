Samanyolu Haber /Gündem / IŞİD'in iki askeri yaktığı iddiası ile ilgili hâlâ ses yok /26 Aralık 2016 10:58

IŞİD'in iki askeri yaktığı iddiası ile ilgili hâlâ ses yok

IŞİD'in iki askeri yaktığı iddiası ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı'nın 'inceliyoruz' açıklaması haricinde resmi makamlar sessizliğini koruyor

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Terör örgütü IŞİD’in iki Türk askerini yaktığı iddiasını taşıyan görüntülerin internette yayınlanmasının üzerinden 4 gün geçmesine karşın resmi makamlardan tek bir açıklama gelmedi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan 'inceliyoruz' açıklaması haricinde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, hükümet yetkilileri ve Genelkurmay Başkanlığı olmak üzere resmi makamlar sessizliklerini koruyor. Konu ile ilgili askerlerin ailelerinin de bilgilendirilmediği belirtildi.

Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında TSK birliklerinin El Bab’a yönelik operasyonunun hız kazandığı bir dönemde, IŞİD 22 Aralık akşamı sosyal medya hesapları üzerinden iki kişinin yakılarak öldürülmesini gösteren bir video yayımladı. Görüntülerdeki kişilerin IŞİD’in daha önce kaçırdığı erler Sefter Taş ve Fethi Şahin olduğu iddia edildi. Türkçe konuşan iki kişinin, yine Türkçe konuşan IŞİD’li teröristler tarafından yakılarak öldürülmesini gösteren görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle birlikte Twitter,Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerine girişi engellemesi geldi.
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