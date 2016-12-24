IŞİD'li katilin eline Türk Tüfeğini kim verdi?

2 askerimizi yakarak öldüren IŞİD katilinin elinde Milli Piyade Tüfeğimiz MPT-76’nın olduğu ortaya çıktı. Sır gibi saklanan TSK’dan başka kimseye verilmeyen tüfeğin IŞİD’in eline geçmesi büyük bir skandal. Daha vahimi ise iki askerin yakarken video çeken IŞİD teröristleri, tüfeği defalarca adeta hepimizin gözüne sokarcasına yakın çekim gösteriyorlar.



























20 YILIN EMEĞİ

Milli Piyade Tüfeği Projesi, 90’lı yıllardan itibaren olgunlaştırıldı. Üzerinde uzun süre çalışma yapıldı ve proje üzerinde onlarca mühendisin çalışması sonucunda 2008 yılında tasarımı bitti. 2011 yılında üretime başlanan Milli Piyade Tüfeği’ne MPT-76 ismi verildi.





BİR TSK’DA BİR DE IŞİD’DE

MPT-76 TSK’dan başka hiçbir ordunun elinde bulunmuyor. Azerbaycan Ordusu’na satışı gündemde ancak henüz satılmadı. Sadece dünyanın saygın silah test uzmanlarına numune olarak gönderildi.

Ancak geçen MPT-76 ilk kez bir IŞID’ın elinde görüntülendi. Makine Kimya Endüstrisi depolarından Suriye’ye yoğun biçimde silah ve mühimmat sevkedildiği defalarca gündeme gelmişti. Ancak MPT-76’ların sevkedilebileceği kimsenin aklına gelmemişti.





ASKERİMİZİ YAKAN KATİLİN ELİNDE

IŞİD terör örgütünün elinde esir olan iki Türk Askeri Sefer Taş ve Fethi Şahin geçen hafta feci biçimde infaz edildiler. IŞİD iki askerimizi diri diri yakıp, 19 dakikalık görüntüyü internetten yayınladı.

Yakma olayından önce siyah giyimli, hücum yelekli, sakallı ve Türkçe konuşan bir IŞİD teröristi uzun uzun örgüt propagandası yapıp Türkiye’yi tehdit ediyor.

Ancak ilginç biçimde bu tehditler sürerken kamera örgüt üyesinin suratını değil, ısrarla elindeki tüfeği gösteriyor. 4 ayrı açıdan defalarca tüfeğin genel görüntüsü ve detayları veriliyor.

Tüfek, üzerinde ekipmanları olan otomatik bir piyade tüfeği. Çatışmalarda kullanıldığı belli olan kısmi yıpranma izleri görülüyor üzerinde.

Görüntü dikkatlice incelendiğinde görülüyor ki, sözkonusu tüfek MPT-76’dan başkası değil.





TÜRKİYE’YE MESAJ

Milli Piyade Tüfeğimiz, iki askerimizi diri diri yakan IŞİD teröristleri tarafından yine TSK’ya karşı kullanılıyor ve IŞİD bunu özellikle gösteriyor.

IŞİD’ın burada vermek istediği iki mesajdan sözediliyor:

1- Erdoğan Rejimi bir zamanlar bizi destekleyip en kritik silahını bile verdin unutma.

2- Senin silahlarınla senin askerlerini öldürüyoruz.





VATANA İHANET SUÇU

7 Nisan 2016'da Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Kırıkkale fabrikası genel müdürü Mustafa Tanrıverdi, MPT-76 piyade tüfeğinin çizim, üretim ve mühendislik planlarını 1.200.000 liraya, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir silah firmasına satmaya çalışırken suçüstü yakalanmıştı. Suçunu itiraf eden Tanrıverdi, “devlet sırlarından yararlanma, devlet hizmetlerine sadakatsizlik” suçlarından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

MPT-76’yı IŞİD teröristlerine verenlerin bu madde yanında vatana ihanet suçundan da yargılanması bekleniyor.













AKP YÖNETİCİLERİ BU TÜFEKLE BİR ÇOK DEFA POZ VERMİŞLERDİ