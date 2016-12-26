Samanyolu Haber /Gündem / Kaybeden Erdoğan /26 Aralık 2016 10:31

Kaybeden Erdoğan

Almanya'da yayınlanan ünlü gazete Putin'in suikast sessizliğini analiz etti.

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Frankfurter Allgemeine Sonntag gazetesinde Thomas Gutschker imzalı yorumda "Türkiye'nin, Şam'da rejim değişikliği hedefinden vazgeçmek zorunda kaldığı ve artık Rusya'ya yanaşmaya çalıştığı” ifadeleri yer alıyor.

"Kaybeden Erdoğan” başlığıyla verilen yorum kısaca şöyle:

"Bu hafta Suriye diplomasisinde oldukça şaşırtıcı, dönüm noktası diye adlandırılabilecek bir gelişme yaşandı. Rusya, İran ve Türkiye'den temsilciler ortak bir bildiride Suriye'deki iç savaşa askeri bir çözümün mümkün olmadığını açıkladı. Ankara bu iki muzafferle ayna masaya, ancak Suriye ihtirasından geri adım atarak oturabildi. Erdoğan Suriye'nin kuzeyinde kapalı bir Kürt yerleşim alanını engellemek istiyor. Putin'in işleriyse yolunda gidiyor. Rusya Kırım'ı ilhakından sonra yine Karadeniz'de etkin güç konumunda. Türkiye Akdeniz'de kapı bekçisi. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda bir NATO üyesi olarak bu kapının kapılarını Rusya lehine kapatacak. Şayet Moskova Türkiye'nin NATO ittifakından ayrılmasını sağlayabilirse bu Putin'in Ukrayna ve Suriye'de kazandıklarından çok daha güzel ve en büyük zafer niteliği taşır.

Bu yüzdendir ki elçisinin hafta başında öldürülmesini görmezden geldi. Ancak Moskova yine de olayı titizlikle inceleyecek ve elde ettiği bilgileri Türkiye'ye baskı aracı olarak kullanacaktır. Batı için ise bu gelişme endişe verici. Özellikle de NATO için. Erdoğan doğuya doğru stratejik yönelim içerisinde mi, yoksa yaptığı duruma göre değişiklik gösteren bir politika mı? Her ikisi de Erdoğan'ın aksi ile övünse de, zayıflık göstergesi. Türkiye'nin son yıllardaki dış politikası Batı ile arasındaki tüm köprüleri yıkmaktan yana olmadığı ihtimalini güçlendiriyor. Ancak kim bilir? İşte Erdoğan'ı tehlikeli kılan şey tam da bu önceden ne yapacağını kestirememek.”
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