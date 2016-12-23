Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den "yakışıklı" IŞİD operasyonları /23 Aralık 2016 16:58

AKP'den "yakışıklı" IŞİD operasyonları

IŞİD'in El Bab'ta 16 Türk askerini şehit etmesi ardından da daha önce rehin aldığı 2 Türk askerini diri diri yakması sonrası panikleyen AKP'ye yargısı panikle İstanbul'da IŞİD operasyonu yaptı. Son operasyon geçen hafta Konya'da yapılan ve 43 kişinin gözaltına alındığı operasyonu akıllara getirdi. Zanlıların "Yakışıklıyım değil mi?" diyerek medyayla dalga geçtiği operasyonda gözaltına alınanların tamamı serbest kaldı.

İstanbul'da yeni gözaltılar var ama Konya'da alınanlar ne oldu?

AKP'den "yakışıklı" IŞİD operasyonları

El Bab'tan art arda gelen şehit haberleri sonrası AKP yargısının talimatıyla sabah saatlerinde İstanbul'da  41 kişi hakkında IŞİD üyesi oldukları iddiasıyla gözaltı kararı verdi.

Polis, yaptığı operasyonlarda 31 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheliler sorguya alınırken diğer 10 şüphelinin adreslerinde bulunamadığı öğrenildi. 

AKP medyası operasyonu "IŞİD'e büyük darbe" olarak duyurdu. 

Ancak gerçekten de öyle mi?

Aralarında IŞİD'in Türkiye sorumlusu Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayancuk'un da olduğu 96 sanıklı IŞİD davasında tek tutuklu kişinin olmadığı düşünüldüğünde şüpheler artıyor.

O şüpheleri kuvvetlendiren haber ise Konya'dan geldi.

Konya'da 16 Aralık günü tıpkı bugün olduğu gibi "Son Dakika" haberi olarak IŞİD'e yönelik büyük bir operasyon yapıldığı duyurulmuş ve 43 kişi gözaltına alınmıştı.

""YAKIŞIKLI MIYIM" DİYE SORMUŞTU

Şüphelilerden biri sağlık kontrolüne giderken gülerek gazetecileri görünce "Çekin daha iyi çekin. Yakışıklıyım değil mi? Allah'a hamdolsun. Çekin, Allah da sizi çeker." demişti.

TAMAMI SERBEST 

Bir haftalık gözaltı sonunda IŞİD şüphelileri hakkında karar çıktı.

Operasyonda gözaltına alınan 43 kişiden 17'si polisteki ifadesinin ardından, 20'si Cumhuriyet Savcılığı'ndaki ifadesinin ardından, 6'sı da adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 
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