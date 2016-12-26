Ünlü İngiliz şarkıcı ölü bulundu





Oxfordshire'daki evinde hayatını kaybeden ünlü şarkıcının ölüm nedeni hakkında daha önce polisten yapılan açıklamada, "şüpheli bir durum" olmadığı belirtilmişti.







Polis açıklamasında, ambulansın, Michael'ın yaşadığı eve yerel saatle 13.42'de ulaştığı ancak 53 yaşındaki şarkıcının ölü bulunduğu belirtildi.





BABASI GÜNEY KIBRISLI BİR LOKANTACIYDI





Babası 1950'li yıllarda İngiltere'ye göç eden Güney Kıbrıslı Rum bir lokantacı, annesi ise İngiliz bir dansçı olan Michael'ın asıl adı Georgios Kyriacos Panayiotou'ydu. 1980'li yıllarda Wham! grubuyla ün kazanan George Michael daha sonra solo kariyerine başlamış ve pop müzik tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı sanatçılarından biri olmuştu.





"GEÇEN NOEL"





Bir Noel gününde ölen George Michael'ın birçok hayranı, sosyal medyada, ünlü şarkıcının "Last Christmas" (Geçen Noel) parçasının video klibini paylaşarak, bu acı tesadüfe dikkat çekti.





2011 yılında zatürre olarak, haftalarca Avusturya'nın başkenti Viyana'daki bir hastanede tedavi gören Michael, iyileştikten sonra yaptığı açıklamada, ölümden döndüğünü söylemişti.





UYUŞTURUCU SORUNU









İngiliz şarkıcının son 10 yılda uyuşturucu sorunları olduğu biliniyordu. 2006 yılında uyuşturucu aldıktan sonra araç kullandığını itiraf eden Michael'ın ehliyetine iki yıl el konulmuştu.







