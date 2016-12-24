IŞİD'in Türkiye sorumlusundan Mehmetçiği yakma fetvası!

IŞİD'in Türkiye sorumlusu Ebu Hanzala'dan Mehmetçiği yakma fetvası!







Halis Bayancuk...

Kod adı Ebu Hanzala...

IŞİD'in Türkiye emiri olduğu ve Türkiyeli gençlere IŞİD’e biat yeminleri ettirdiği ortaya çıktıktan sonra gözaltına alındı...

Akademisyenlere, gazetecilere ters kelepçe takıldığı Yeni Türkiye'de Ebu Hanzala elini kolunu sallaya sallaya, polise hiçbir teması olmadan gözaltına girdi, çıktı...













Mahkemede açıkça Türkiye'deki yönetim şeklini beğenmediğini söyledi, IŞİD propagandası yaptı. Buna rağmen 24 mart 2016'da diğer IŞİD sanıklarıyla beraber serbest kaldı. Duruşma sonrasında IŞİD davası sanıkları ve izleyicileri tekbir getirerek Çağlayan Adliyesinden ayrıldı.

Ebu Hanzala şu an aramızda dolaşıyor.





Bir not daha Hanzala'yı tutuklayan polisler Cemaat soruşturması kapsamında tutuklanıp hapse atıldı.





İnternet üzerinden video programları yapıyor, gençleri zehirlemeye devam ediyor.





İşte bu Ebu Hanzala'nın, tam da 2 Türk askerinin IŞİD tarafından diri diri yaktığına dair görüntüleri yayınlamasının hemen ardından terör örgütünün insanları yakmasına destek verdiği ortaya çıktı.





ÜRDÜNLÜ PİLOTLARIN YAKILMASI CAİZ!





İnternet üzerinden Ebu Hanzala'ya ait kanaldan yayınlanan videoda, IŞİD'in daha önce canlı canlı yaktığı ve görüntüsünü servis ettiği Ürdünlü pilotun eylemi kendisine soruluyor. Uzun açıklamalardan sonra Ebu Hanzala, "Bu yakma eyleminin İslam'a uygun" olduğu yalanıyla vahşete desteğini açıklıyor.





Bu konuşmadan, Türkiye'yi ve Türk askerini de "sapkın ve kâfir" olarak deklare eden IŞİD'in Türkiye sorumlusu Ebu Hanzala'nın Türk askerlerinin yakılmasını da caiz bulduğu anlaşılıyor. Ancak hükümete muhalif tüm kesimlerin hapse tıkıldığı Türkiye'de, Ebu Hanzala ve sorumlusu olduğu IŞİD'in vahşeti serbest dolaşım hakkına sahip.





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