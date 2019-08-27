[FLAŞ] İBB yandaş vakıflarla protokolü feshetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, aralarında Ensar Vakfı, TÜRGEV, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, TÜGVA, Daru’l Fünun İlahiyat Vakfı, Hoca Ahmet Yesevi Vakfı bulunan vakıflarla arasındaki protokolü feshetme kararı almış ve protokolleri iptal etmiştir.” denildi.







"357 MİLYON LİRA HARCANDI"





Bu vakıflar için şu ana kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesinden toplam 357 milyon 453 bin 972 lira harcandığı tespit edildi.





Açıklamada, "Son tespitlerde; ihalesi İBB tarafından yapılan yurt işlevi de içeren gençlik merkezi, spor tesisi ve otopark inşaatlarının bir bölümünün tamamlandığı, bir bölümünün de devam ettiğinin ortaya çıktığı." belirtildi.





Ayrıca şunlara yer verildi: "Yapımı devam eden ve bazılarının önemli bölümü tamamlanan tesislerden, toplam maliyeti 165 milyon lirayı bulan 5 tanesinin aynı vakıf adına yapılması dikkat çekmiştir.Bu binaların tasarlanan vakıf ve derneklere teslim edilmeyerek, İBB tarafından değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır.”