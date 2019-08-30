AKP'li belediyeden skandal

Türkiye’de kadına yönelik şiddet olayları her geçen gün artarken Gaziantep’teki Şahinbey belediyesinin yeni evli çiftlere dağıttığı bir kitapta kadının nasıl dövüleceğine yönelik skandal ifadelerin yer aldığı ortaya çıktı.







Belediye tarafından dağıtılan Aile Saadeti isimli skandal kitapta, haddini aşan kadının usulüne uygun dövülmesi gerektiği belirtiliyor. Kitapta "Kadın halkın içinde değil gizli yerde dövülecek. Kadın dövülüp dışarı atılmayacak. Erkek, kadını dövdüğünü kimseye söylemeyecek" gibi skandal ifadelere yer veriliyor.





İŞTE O KİTAP













