Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li belediyeden skandal /30 Ağustos 2019 20:59

AKP'li belediyeden skandal

Emine Bulut’un eski eşi tarafından kızının gözleri önünde vahşice katledilmesiyle Türkiye günlerdir kadına yönelik şiddeti konuşurken AKP'li Şahinbey Belediyesi’nin "Haddini aşan kadını dövün" ifadesinin yer aldığı kitabı bedava dağıttığı ortaya çıktı.

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Türkiye’de kadına yönelik şiddet olayları her geçen gün artarken Gaziantep’teki Şahinbey belediyesinin yeni evli çiftlere dağıttığı bir kitapta kadının nasıl dövüleceğine yönelik skandal ifadelerin yer aldığı ortaya çıktı. 

Belediye tarafından dağıtılan Aile Saadeti isimli skandal kitapta, haddini aşan kadının usulüne uygun dövülmesi gerektiği belirtiliyor. Kitapta "Kadın halkın içinde değil gizli yerde dövülecek. Kadın dövülüp dışarı atılmayacak. Erkek, kadını dövdüğünü kimseye söylemeyecek" gibi skandal ifadelere yer veriliyor.

İŞTE  O KİTAP



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