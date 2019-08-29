Samanyolu Haber /Gündem / İBB, AKP'li vakıflara verilen yurtları geri alıyor /29 Ağustos 2019 11:48

İBB, AKP'li vakıflara verilen yurtları geri alıyor

AKP'ye yakın vakıflara aktardığı kaynaklar nedeniyle tartışılan eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin, 2016, 2017 yıllarında Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu TÜRGEV’e verilmek üzere beş yurt inşaatı için ihale yaptığı ortaya çıktı. İhalelerin ardından inşaat çalışmalarının başladığı yurt binaları için İBB kasasından toplam 171 milyon 767 bin TL harcandı. Şimdi ise geri alınıyorlar.

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İBB kaynaklarından alınan bilgiye göre; yurt inşaatlarının tamamı TÜRGEV için yapıldı ve henüz inşaat tamamlanmadan dilekçe verilerek tahsis talebinde bulunuldu. İBB kaynakları, bir süre önce protokolü biten beş yurdun yandaş kuruluşlardan alındığı ayrıca diğer binaların protokollerinin de iptal edilerek geri alınacağını açıkladı. Yurtların belediye bünyesinde bulunan bir şirket üzerinden işletileceği belirtildi.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre söz konusu yurtların listesi şöyle:

-Küçükçekmece Atakent Mahallesi Gençlik Merkezi ve Yurt İnşaatı adı altında 2017 yılında ihalesi yapılan yaklaşık bin 800 kişilik yurt için AKP’li eski İBB yönetimi 90 milyon 473 bin TL ödedi.

-Bağcılar Yenimahalle Gençlik Merkezi ve Zeminaltı Otopark İnşaatı adı altında 2016 yılında yapılan ihale bedelinin ise 32 milyon 280 bin TL olduğu öğrenildi.

-Üsküdar Çengelköy Mahallesi Yurt ve Zeminaltı Otopark İnşaatı başlığıyla 2017 yılında yapılan bir başka ihale için de 20 milyon 830 bin TL ödendi.

-Beyoğlu Örnektepe Gençlik Merkezi ve Zeminaltı Katlı Otopark İnşaatı başlığıyla 2016 yılında yapımına başlanan 201 kişilik yurt inşaatının ise tamamlanma oranın yüzde 95 olduğu öğrenildi. Yurt inşaatı için belediye kasasından harcanan rakamın ise 17 milyon 200 bin TL olduğu öğrenildi.

-Beşiktaş, Dikilitaş Mahallesi Gençlik Merkezi ve Zeminaltı Otopark İnşaatı adıyla 2016 yılında ihalesi yapılan projenin toplam maliyeti ise 10 milyon 230 bin TL olduğu bildirildi.
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