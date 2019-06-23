İl Seçim Kurulu Başkanı hâkim kalp spazmı geçirdi

İstanbul Bağcılar Medipol Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Üner'in yerine İl Seçim Kurulu Başkanlığı'na kıdemli üye hâkim Nilgün Uçar'ın vekalet edeceği öğrenildi.
YSK KARARINDAN SONRA İSTİFA EDEN BAŞKANIN YERİNE GELMİŞTİ
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi'nde İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten ve Ekrem İmamoğlu’na mazbatasını veren hâkim Müberra Gürdal, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim yenileme kararının ardından emekliliği istemiş ve görevinden ayrılmıştı.
Gürdal'ın yerine İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı görevine hâkim Ziya Bülent Öner atanmıştı.