[FLAŞ] YSK mühür kararını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yanlış mühür basılan, mühürsüz olan veya birden fazla mühür basılan zarfların kullanıldığı oyların geçerli sayılmasına karar verdi.







Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) YSK temsilcileri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde bazı zarflara yanlış mühür basıldığı, bazılarının mühürsüz olduğunu belirterek, bu oyların geçerli sayılması için YSK'ya müracaat etti.

"MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ'NDEN KALAN MÜHÜRLER BASILMIŞ

YSK, zarflardaki hatalı mühür başvurularını görüşmek üzere Türkiye saati ile 14:00'te toplandı.

AKP'nin YSK temsilcisi Recep Özel ile CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, YSK'ye birer dilekçe gönderdi.

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, değişik ilçelerde mühürlerin yanlış kullanılması sebebiyle bazı karışıklıklar yaşandığı belirtilen dilekçelerde, birçok ilçede zarflarda milletvekili genel seçiminden kalan mühürlerin kullanıldığı, bazı ilçelerde oy torbalarından mühürsüz zarfların çıktığı, bazı zarflarda ise mürekkebin diğer tarafa da geçmesi sebebiyle ikiden fazla mührün bulunduğunun tespit edildiği bildirildi.

YSK HER İKİ PARTİNİN TALEBİNİ KABUL ETTİ: O ZARFLARDAKİ OYLAR GEÇERLİ SAYILACAK

Recep Özel, dilekçesinde bu yanlışlıkların seçmen iradesini sakatlayan durumlar olmadığını, bu durumdaki zarfların ve bunlarla kullanılan oyların geçerli sayılması gerektiğini kaydetti.

Hadimi Yakupoğlu da bu durumların seçmen iradesini sakatlamadığını ifade ederek, böyle olan zarfların ve kullanılan oyların geçerli sayılmasını talep etti.

YSK, 2 saatlik toplantının ardından talebi kabul etti.





Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) şaibeli bir kararla 6 Mayıs'ta iptal ettiği ve bugün yeniden yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde mühür kargaşası yaşanıyor.





ZARFTA "MİLLETVEKİLLERİ SEÇİMİ" YAZIYOR





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde bazı sandıklarda seçmene verilen mühürde "Milletvekilleri Seçimi" ibaresi yer alıyor.





AKP VE CHP İTİRAZ ETMİŞTİ





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bazı zarflara yanlış mühür basıldığı, bazılarının mühürsüz olduğunu belirterek, bu oyların geçerli sayılması için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) müracaat etti.





YSK, her iki partinin itirazını görüşmek üzere Türkiye saati ile 14:00'te toplanmıştı.