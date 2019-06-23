[Ünlüler de sandık başında] Hadi eyvallah!

Yüksek Seçim Kurulu(YSK) tarafından "hukuk garabeti" bir kararla bugün yeniden yapılması kararlaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için İstanbullular sandık başına gidiyor.





Katılımın yüksek olduğu seçimde ünlüler de sandığa koştu.





İşte sandık başında görüntülenen ünlüler...





Cem Yılmaz, Beşiktaş Lütfü Banat İlköğretim Okulu'nda oyunu kullandı.





ZARFLA KAPIYA YÖNELİNCE...





Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yeniden yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oyunu, Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu'nda kullandı.





Yılmaz’ın oyunu kullandıktan sonra zarfıyla beraber kapıya yönelerek, “Hadi eyvallah.” demesi sandık görevlilerini kahkahaya boğdu.





Oyunu kullanan ünlü komedyen, basın mensuplarının sorularına “Vatandaşlık görevimi yerine getirmem çok normal değil mi?” diyerek cevap verdi.







Şarkıcı Yalın da Cem Yılmaz ile aynı okulda oy verdi.





Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu'nda oy kullanan ve seçim sonucunda kazananın İstanbul halkı olmasını temenni eden ünlü sanatçı Yalın, “Tek söyleyeceğim kazanan İstanbul olsun inşallah. Çok güzel bir şehirde yaşıyoruz, inşallah kıymetini bileceğimiz bir gelecek olsun.” dedi.





Oyuncu Ozan Güven, "Umarım artık adil bir seçim olur." temennisinde bulundu.





HER AY SEÇİM SANDIĞINA GİTMEYELİM!





Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu'nda oy kullanan bir diğer isim de Ozan Güven oldu. Güven, “Umarım artık bu seçim herkes için adil, hakkaniyetli ve herkesin içine sinen bir seçim olur. Dolayısıyla biz de böyle her ay seçim sandığına gidip oy vermek durumunda kalmayız.” ifadelerini kullandı.







Yeşilçam'ın usta oyuncu Cüneyt Arkın, oyunu Beşiktaş’ta Ali Yalkın Ortaokulu'nda kullandı.





"TÜRKİYE'NİN HUZURA İHTİYACI VAR"





Eşi Betül Cüreklibatır ile oy kullanmaya gelen Cüneyt Arkın, aracından okulun dış kapısına kadar tekerlekli sandalye ile geldi.





1014 numaralı sandığın bulunduğu salonda oy vermek için sıraya giren Arkın, bir süre sandık görevlileri ile sohbet etti.





Cüneyt Arkın, oy pusulasının bulunduğu zarfı oy sandığına “Hadi Bismillah.” diyerek attı. Oy kullandıktan sonra seçimle ilgili temennilerini dile getiren Yeşilçam'ın efsanevi ismi, “Türkiye’nin huzura, refaha, kardeşliğe, dostluğa, beraberliğe ihtiyacı var.” dedi.







Oyuncu Demet Akbağ sandık görevlilerine "İçeride prova yapabiliyor muyuz?" diyerek espri yaptı.





DEMEK AKBAĞ'DAN "SIK SIK KULLANIYORUZ" İMASI





Oyuncu Demet Akbağ ve oğlu Ali Akbağ, oyunu kullanmak üzere Beşiktaş'ta bulunan Tevfik Fikret İlkokuluna geldi.





Akbağ, sandık görevlilerine, "Doğru basmak istiyorum. İçeride prova yapabiliyor muyuz?" diye sordu. Sandık görevlilerinin "İçeride boş kâğıt var." cevabını vermesi üzerine Akbağ kabine girerek oyunu kullandı.





1071 No'lu sandıkta oyunu kullanan Demet Akbağ, "Sık sık kullanıyoruz. Hayırlısı olsun, teşekkür ederim." diyerek okuldan ayrıldı.







Sezen Aksu oyunu verdikten sonra gazetecilere espri yapmaktan geri durmadı.

SEZEN AKSU: BAŞIMA BİR İŞ GELMEYECEK DEĞİL Mİ?





Şarkıcı Sezen Aksu, oyunu Beykoz’daki Sedat Simavi Ortaokulu'nda kullandı. Mührü oy pusulasında biraz taşan Minik Serçe, sandık görevlilerine “Başıma bir iş gelmeyecek değil mi?” diye sordu.





Bunun üzerine görevliler, “Diğer partiye sıçramadıysa bir şey olmaz.” dedi.







Oy atma işleminin öncesinde hayranlarıyla fotoğraf çektiren Aksu oy kullanma işlemi için sandığına gitti. Zarfı sandığa atacağı sırada kendisine "Poz verir misiniz?" diyen basın mensuplarına Aksu, esprili bir şekilde, "Poz veremem, bıraktım o işleri." dedi.