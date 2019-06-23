İstanbul'da oy verme işlemi başladı

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı Yenileme Seçimi için oy kullanma işlemi Türkiye saati ile 08:00'dan itibaren başladı.





İstanbul'un 39 ilçesinde 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 kişi oy kullanacak.





YÜKSEK SEÇİM KURULU SEÇİMİ 6 MAYIS'TA İPTAL ETMİŞTİ





31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 6 Mayıs'ta verdiği, 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptali' kararı üzerine bugün İstanbullular yeniden sandık başına gidiyor.





Seçimde, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) kurduğu Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti'nin kurduğu Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel yarışıyor.







31 MART'TAN SONRA 18 YAŞINI DOLDURANLAR OY KULLANAYACAK





31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne ait sandık seçmen listeleri, yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimde de kullanılıyor.





Yenileme seçimi niteliğinde olduğu için 31 Mart'tan bugüne 18 yaşını dolduranlar ve askerden gelenler oy kullanamıyor.





İstanbul'un 39 ilçesinde, 62'si cezaevi, 156'sı seyyar olmak üzere toplamda 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 kişi oy kullanacak. Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için tüm ilçelerde seyyar sandıklar oluşturuldu.





SANDIKLAR 17:00'YE KADAR AÇIK





İstanbullular saat 17:00'ye kadar oylarını kullanabilecek.





Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek.





Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na dair oy pusulası beyaz üzerine siyah baskılı olarak hazırlandı.





Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler, oylarını kullanmış olsa bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak.





YSK tarafından yayın yasağı kaldırılmadan sonuçlar açıklanamayacak.





ŞERH DÜŞÜLEN SEÇMEN SAYISI: 68 BİN 17





Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü tarafından 18 Haziran 2019'da yapılan sandık seçmen listelerindeki güncelleme sonucunda, 20 bin 63 asker, 8 bin 93 hükümlü, 3 bin 970 kısıtlı seçmen, 12 bin 518 ölü, 208 vatandaşlıktan çıkan kişi olmak üzere, toplam 44 bin 852 kişiye "oy kullanamaz" şerhi yazıldı.





31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için seçmen listelerindeki son güncelleme 23 Mart 2019'da yapılmıştı.





Bu tarihteki çalışmada 13 bin 712 asker, 663 kısıtlı seçmen, 8 bin 639 ölü, 151 vatandaşlıktan çıkan kişi olmak üzere toplam 23 bin 165 kişiye listelerde "oy kullanamaz" şerhi yazılmıştı.





Böylelikle seçmen listelerinde "oy kullanamaz" şerhi yazılan kişi sayısı toplam 68 bin 17 oldu.