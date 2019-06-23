Samanyolu Haber /Gündem / Avrupalı gözlemciler: Seçimde oy verme süreci usule uygun gerçekleşti /23 Haziran 2019 17:44

Avrupalı gözlemciler: Seçimde oy verme süreci usule uygun gerçekleşti

Seçimleri gözlemlemek üzere İstanbul’da bulunan yabancı gözlemciler, seçim sürecinin usule uygun bir biçimde gerçekleştiğini söyledi.

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Oy verme sürecini izlemek üzere İstanbul'da bulunan gözlemciler, seçim sürecinin genel itibarıyla sorunsuz bir biçimde geçtiğini söyledi.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre sandık başında gözlemci olarak hazır bulunan Alman Yeşiller partili milletvekili Margit Stumpp, Alman haber ajansı dpa'ya açıklamalarda bulundu. Stumpp, "Bize seçim listeleri ve süreçle ilgili her şeyin yolunda olduğu bildirildi. Herhangi bir usulsuzlük kulağımıza gelmedi" diye konuştu.

?Daha önce birçok kez Türkiye'ye gözlemci olarak giden Stumpp, bu sefer seçim merkezlerini ziyaret etme ve insanlarla diyaloğa girme noktasında hiçbir sorun yaşamadıklarını kaydetti. Vekil, "tatile rağmen dikkate değer bir seçime katılım oranının" söz konusu olduğunu belirtti.

Avrupa Konseyi'nin 14 kişiden oluşan gözlemci misyonunun lideri Renate Zikmund ise 'genele bakıldığında' seçimin şu ana kadar usule uygun bir biçimde gerçekleştiğini kaydetti. Zikmund, "Organizasyon açısından yapılabilecek her şey yapıldı" ifadesini kullandı.
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