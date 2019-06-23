Yolcuyu uçakta unuttular!

Kanada'da Quebec’ten Toronto’ya gerçekleşen 90 dakikalık uçuş sırasında uyuyakalan bir yolcu, gözünü açtığında kendisini zifiri karanlıkta tek başına buldu.





Kanadalı havayolu şirketi Air Canada’nın iç hatlar uçuşu sırasında uykuya dalan Tiffani Adams, uyandığında uçağı Toronto’da park yerine çekilmiş, içerisi boşalmış ve temizlenmiş halde buldu.





GECEYİ KİLİTLİ UÇAĞIN İÇİNDE GEÇİRMEK MECBURİYETİNDE KALDI





Mürettebat tarafından nasıl olduysa fark edilmeyen yolcu, görünüşe göre geceyi de kilitli uçağın içinde geçirmişti.





Başından geçenleri havayolu firmasının Facebook sayfasında paylaşan Adams, şunları yazdı: "1,5 saat süren kısa uçuşumun muhtemelen yarısına gelmeden uyuyakalmışım. Gece yarısı civarı (uçağın inişinden birkaç saat sonra) uyandım. Hava dondurucu soğuktu. Uçuş kemerim hala takılıydı. Ortalık tamamen karanlıktı."





“Dehşet verici” bir zorlukla karşı karşıya olduğunu anlatan Adams, arkadaşını aramaya çalıştığındaysa telefonun şarjının bir dakika bile dayanmadığını söyledi.





Kanadalı havayolu şirketi Air Canada’nın iç hatlar uçuşu sırasında uykuya dalan Tiffani Adams, uyandığında uçağı Toronto’da park yerine çekilmiş, içerisi boşalmış ve temizlenmiş halde buldu.







TELEFONUNU ŞARJ EDEMEDİ





Uçağın güç sistemi devre dışı bırakıldığı için çaresiz kalan Adams, “Yardım istemek için telefonumu şarj edemedim. Paniğe kapıldım çünkü bu kabustan bir an önce kurtulmak istedim.” dedi.





Anksiyete rahatsızlığı yaşayan biri olarak başından geçenlerin korkunç olduğunu belirten Adams, “Kötü bir rüya gördüğümü düşündüm. Bunlar gerçekten nasıl olabiliyordu?” diye sordu.







Daha sonra kokpitten bulduğu el feneriyle uğraşa uğraşa uçağın ana kapısını açan Adams, kapının altına denk gelen zeminle arasında 15 metre kadar mesafe olduğu için uçaktan ayaklarını sarkıtıp el feneriyle imdat çağrısı gönderdiğini söyledi.





"SENİ NASIL OLUP DA BÖYLE BIRAKTILAR?"





Uçağın yanından valizleri taşıyan arabayla geçen bir görevliyi görene dek ne kadar beklediğini bilmediğini belirten yolcu, karşılaştığı adamın kendisini bu halde görünce “şok” yaşadığını anlattı.





Adams, havalimanı çalışanının “Seni nasıl olup da böyle bıraktılar?” sorusuna “Ben de aynı şeyi merak ediyorum” yanıtını verdiğini söyledi.





Görevlinin refakatinde havalimanı binasına giren Adams, daha sonra da Air Canada yetkilileriyle görüştü.





AIR CANADA KADIN YOLCUNUN BAŞINA GELENLERİ KABUL ETTİ





Uçakta unutulması sebebiyle “karabasanlarla” baş başa kaldığını aktaran Adams, bu olaydan sonra uyuma güçlüğü çektiğini ve “karanlık bir yerde kilitli kalma korkusuyla” uyandığını anlattı.





Kadın yolcunun başından geçenleri doğrulayan Air Canada sözcüsü The Independent’a verdiği mülakatta firma olarak vahim hatanın sebebini araştırdıklarını ve yolcuyla bağlantı halinde olduklarını söyledi.