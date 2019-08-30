Samanyolu Haber /Gündem / İki seçim arasında işe başlayan 2 bin 500 kişiye inceleme /30 Ağustos 2019 08:51

İki seçim arasında işe başlayan 2 bin 500 kişiye inceleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde işten çıkarmalara dair tartışmalar sürerken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir’den açıklama geldi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını ilk aldığı tarihten seçimin yenilendiği tarihe kadar geçen sürede 2 bin 500 kişinin belediyede işe başladığını söyledi. 

Demir, 1 Ocak 2019 ila seçimin tekrarlandığı 23 Haziran 2019 tarihleri arasında işe alınanlar hakkında inceleme başlatıldığını da belirtti.



Demir şahsi Twitter hesabında şu ifadeleri kullandı: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Başkan Ekrem İmamoğlu'nun ilk mazbatasını aldığı 18.4.2019 tarihinden ikinci seçimin yapıldığı 23.6.2019 tarihine kadar 2.500 kişinin işe alındığı tespit edildi."
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