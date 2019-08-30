Sinemada çöküş: Yüzde 70 azaldı





Yeni sezon 1 Eylül'de başlıyor. Sektörde ise kaygılı bir bekleyiş var. Habertürk'ün aktardığı bilgilere göre sektördeki 'patlamış mısır' krizi nedeniyle ertelenen filmler, 2019'un gişe kaderini belirleyecek.





2018'in ilk 33 haftasında gösterime 167 Türk filmi girmiş, bu süreçte toplam izleyici sayısı 24.755.981 kişi, toplam hasılat 291.416.752 TL olmuştu.





2019'un ilk 33 haftasında ise gösterime 147 Türk filmi girerken bu süreçte toplam izleyici sayısı 14.024.383 kişi, toplam hasılat 195.986.605 TL oldu.





İlk 33 hafta merkezinde bir değerlendirme yapılacak olursa 2019'da 2018'e oranla izleyici sayısında % 43.3'lük, hasılatta ise % 32.7'lik azalma görüldü.





Bir önceki yıla oranla 2019 yaz sezonunda azalmalar şöyle:

Film Sayısı: - % 37.8

İzleyici Sayısı: - % 70.7

Hasılat: - % 64.4





Şu anda 2018'e göre yaklaşık 30 milyon biletlik bir açık bulunuyor. 'Filmlerin gişeleri düşüyor mu?' sorusu sinemacıların zihninde karıncalanmalara neden oluyor. Gişe rakamlarının düşmesinin nedeni belli.





Yapımcılarla sinema salonu işletmecileri arasında yaşanan 'kampanyalı bilet uygulaması ve bilet payı' merkezli tartışmanın ardından bazı filmlerin gösteriminin yeni sinema sezonuna ertelenmesi. 'Recep İvedik 6', 'Karakomik Filmler', 'Mucize Aşk' ve 'Cinayet Süsü' ertelenen filmlerden...