Samanyolu Haber /Gündem / Kayyım kararı AİHM'e taşınıyor /30 Ağustos 2019 09:07

Kayyım kararı AİHM'e taşınıyor

Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının görevden alın arak yerlerine kayyum atanması üzrine protestolar devam ederken eşbaşkanlar süreci AİHM'e götürecek.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, Diyarbakır, Van ve Mardin’de HDP’li büyükşehir belediye eşbaşkanlarını görevden alıp, yerlerine kayyım atamasının ardından başlayan protestolar sürüyor. 

Protestolarda eylemcilerle polis arasında kimi zaman çatışmalar yaşanırken, gözaltına alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi HDP Meclis Grubu Sözcüsü Halime Bayram, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 

Öte yandan, Cumhuriyet'ten Mahmut Oral'ın haberine göre; görevden alınan eşbaşkanlar, hukuk düzleminde süreci Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) götüreceklerini açıkladı. 

Görevden alınan eşbaşkanlar tarafından Ankara'da yapılan toplantıda AB üyesi ülkeler ile İsviçre ve Norveç büyükelçilikleri temsilcileri ile bir araya gelindi.

Burada yapılan açıklamada, eşbaşkanların görüşmede kayyım konusunu, seçme ve seçilme hakkının gasp edilmesi bakımından AİHM’ye taşıyacaklarını açıkladıkları bildirildi.

Toplantıda ayrıca, AB Delegasyonu’nun da, süreci yakından takip ettiğini vurguladığı kaydedildi.
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