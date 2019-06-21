Yolsuzlukları tek tek açıkladı: TÜGVA, Ensar, makam araçları...

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, görevi devralmasının ardından çeşitli zamanlarda geçmiş dönemde büyük usulsüzlüklerin olduğunu dile getirmişti. Belediye Başkanı yeni basın açıklamasıyla İzmit Belediyesi'ndeki usulsüzlükleri açıkladı.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet açıklamasında, “Bizim bazı usulsüzlükleri açıklamamızın sebebi siyasi polemik yapmak değildir. Biz, dişinden tırnağından artırarak bin türlü zorluk çekerek vergisini ödediği insanların hakkının eşine, dostuna, akrabasına, sadece belli kişilere verilmesine karşı çıkıyoruz. Biz halkımızın hakkının israf düzenine yedirilmesine karşı çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.
“Uzun zamandır toplumun da hassasiyetini dikkate alarak cemaatler, vakıflar, ne oldukları belli olmayan yapılar var” diyen Hürriyet, devam etti:
“TÜGVA, Ensar Vakfı gibi yapılar bunlar. TÜGVA ve Ensar’la belirli protokoller yapılmış. Her mecliste her toplantıda bu dernekler ve yapılarla işbirliği yetkisi istenmektedir. Geçmiş dönemde, Nevzat Bey’in döneminde de yapılan protokolle TÜGVA ile 25 yıl Ensar Vakfı ile 10 yıl protokol yapılmıştır. Bu protokolde hukuka aykırı bir durum vardır. Hiçbir başkan kendi görev süresini aşacak şekilde protokol yapamaz. Mecliste o süreyi aşacak şekilde yetkiyi veremez. Bu hukuka aykırıdır.”
Cumhuriyet'in Çağdaş Kocaeli gazetesinden aktardığına göre, Hürriyet sözlerinin devamında, “Yine aynı şekilde TÜGVA’nın dosyalarını da inceledik. Bu vakıflar ayrıca bakanlık kararıyla vergiden de muaflardır. Ayrıca biz TÜGVA’dan bir de hizmet almışız. Ne hizmeti olduğu belli değil. Ayrıca protokole belediye tek taraflı feshetmesin sadece vakfın feshetme hakkı olsun diye de madde konulmuştur. Ancak bunların hukuki olarak hiçbir karşılığı yoktur. Belediyeye ait açılan Ensar Vakfı’nın binasına incelemeye gittiğimde bir de kilitli bir odayla karşılaştım. Başkanın odası olduğu yazıyor. Burası neden kilitli, diye sorduğumda orası başkanın odası sadece anahtarının başkanda olduğu yanıtını aldım. Böyle bir şey olabilir mi” diye konuştu.
İzmit Belediye Başkanı, makam araçlarına da değindi ve "Bir şirketten Nevzat Bey’e BMW marka bir araç kiralanmış. Bu kiralanan araca üç yıl üç aylık bir sürede 862 bin 876 TL fiyat ödenmiştir. 1 milyona yakın sadece başkana kiralanmış bir harcama kalemi mevcuttur. Bütün makam araçları kiralanan şirketlere iade edildi. İlk geldiğimizde tespit ettiğimizde makam araçlarıyla birlikte 120 araç tespit ettik. Meclis üyesi Mehmet Çetin’e bile makam aracı kiralanmıştır" ifadelerini kullandı.
Hürriyet, belediyenin TÜGVA'ya yaptığı harcamalar hakkına da şu bilgileri verdi:
"Tuvalet kağıdı, havlu kağıdı, lavabo fırçası, kahveler, şekerler, termoslar, kırtasiye malzemeleri hepsini bize aldırmışlar. 500 adet çikolatalı gofreti bile bizden istemişler. İhtiyaç yazısı yollamışlar. Çok sayıda kitaplar alınmış. 30 adet kitabın her birinden 25'er tane alınmış. Çeşitli şeyleri bittikçe istemişler. Yaz okulu için 20 otobüs istemişler. Bizde 20 otobüs yok. Demek ki kiralanmış. 2 milyona yakın bir israftan bahsediyoruz burada. O otobüsler belirttiğimiz 2 milyonun içinde değil. Toplu ihale yapılmış çünkü. İçerisinden tek tek ayıramıyoruz. Bazı birimlerimizden veri almakta zorlandık gizlemeye çalıştılar.”
TÜGVA'ya sunulan koşulsuz hizmetlere dair şu bilgileri de verdi:
"TÜGVA'dan Seka kampı yaz okulları yarışmaları sonucunda ödül olarak verilmek üzere 3 adet drone 3 adet sanal gerçeklik gözlüğü ve diğer giderlerin karşılanmasını talep ediyoruz diye yazı göndermişler. TÜGVA yaptığı yarışmaları ve bunların ödüllerini bile belediyeye fatura etmiş. ‘Mehter takımı açılışa gelecek. Şuradan alıp şuraya getirin' demişler, ayaklarına kadar gösteri ekiplerini arabayla göndermişiz bir de aracımız olsa bile dışarıdan araç kiralamışız. Ne isterlerse yapmışlar bakmadan imza atmışlar. Sarısu Gençlik Kampımız koşulsuz kullandırılmış. Kudüs gezisi için masraflarını karşılamış, biletlerini almışız havaalanına gitmek için otobüs istemişler. Onu da karşılamışız. Yaz okulu düzenlemişler hepsini karşılamışız. Havuzumuzu onlara kullandırıp üstüne bizim kiracımız olan havuz işletmecisine para ödemişiz."