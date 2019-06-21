Yolsuzlukları tek tek açıkladı: TÜGVA, Ensar, makam araçları...





İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, görevi devralmasının ardından çeşitli zamanlarda geçmiş dönemde büyük usulsüzlüklerin olduğunu dile getirmişti. Belediye Başkanı yeni basın açıklamasıyla İzmit Belediyesi'ndeki usulsüzlükleri açıkladı.





İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet açıklamasında, “Bizim bazı usulsüzlükleri açıklamamızın sebebi siyasi polemik yapmak değildir. Biz, dişinden tırnağından artırarak bin türlü zorluk çekerek vergisini ödediği insanların hakkının eşine, dostuna, akrabasına, sadece belli kişilere verilmesine karşı çıkıyoruz. Biz halkımızın hakkının israf düzenine yedirilmesine karşı çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.





“Uzun zamandır toplumun da hassasiyetini dikkate alarak cemaatler, vakıflar, ne oldukları belli olmayan yapılar var” diyen Hürriyet, devam etti:





“TÜGVA, Ensar Vakfı gibi yapılar bunlar. TÜGVA ve Ensar’la belirli protokoller yapılmış. Her mecliste her toplantıda bu dernekler ve yapılarla işbirliği yetkisi istenmektedir. Geçmiş dönemde, Nevzat Bey’in döneminde de yapılan protokolle TÜGVA ile 25 yıl Ensar Vakfı ile 10 yıl protokol yapılmıştır. Bu protokolde hukuka aykırı bir durum vardır. Hiçbir başkan kendi görev süresini aşacak şekilde protokol yapamaz. Mecliste o süreyi aşacak şekilde yetkiyi veremez. Bu hukuka aykırıdır.”





Cumhuriyet'in Çağdaş Kocaeli gazetesinden aktardığına göre, Hürriyet sözlerinin devamında, “Yine aynı şekilde TÜGVA’nın dosyalarını da inceledik. Bu vakıflar ayrıca bakanlık kararıyla vergiden de muaflardır. Ayrıca biz TÜGVA’dan bir de hizmet almışız. Ne hizmeti olduğu belli değil. Ayrıca protokole belediye tek taraflı feshetmesin sadece vakfın feshetme hakkı olsun diye de madde konulmuştur. Ancak bunların hukuki olarak hiçbir karşılığı yoktur. Belediyeye ait açılan Ensar Vakfı’nın binasına incelemeye gittiğimde bir de kilitli bir odayla karşılaştım. Başkanın odası olduğu yazıyor. Burası neden kilitli, diye sorduğumda orası başkanın odası sadece anahtarının başkanda olduğu yanıtını aldım. Böyle bir şey olabilir mi” diye konuştu.



