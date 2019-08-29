İki seçim arası işe başlayan 2 bin 500 kişiye inceleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını ilk aldığı tarihten seçimin yenilendiği tarihe kadar geçen sürede 2 bin 500 kişinin belediyede işe başladığını söyledi.





Demir, 1 Ocak 2019 ila 23 Haziran 2019 tarihleri arasında işe alınanlar hakkında inceleme başlatıldığını da belirtti.









Demir şahsi Twitter hesabında şu ifadeleri kullandı: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde, Başkan (Ekrem) İmamoğlu'nun ilk mazbatasını aldığı 18.4.2019 tarihinden ikinci seçimin yapıldığı 23.6.2019 tarihine kadar 2.500 kişinin işe alındığı tespit edildi."