Türkiye iki dalda rakipsiz!

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) dış ticaret raporuna göre, G-20 ülkelerinde bu yılın ikinci çeyreğinde ihracat yüzde 1,9, ithalat ise yüzde 0,9 geriledi.





İkinci çeyrekte ihracatı yüzde 5, ithalatı yüzde 6,4 düşen Türkiye, G-20’de bu klasmanda ilk sıralarda yer aldı.





Türkiye, İngiltere (-12,6) ve Suudi Arabistan’dan (-11,5) sonra Arjantin (- 6,4) ile birlikte ithalatı en fazla düşen ülkeler içinde.





BREXIT BELİRSİZLİĞİ İNGİLTERE'Yİ VURDU





Euronews'te yer alan habere göre G-20 içinde ihracatı en çok düşen ülkeler içinde Rusya yüzde 7,4 ile ilk sırada yer alırken Brexit ile birlikte zor günler geçiren İngiltere’nin ihracatı yüzde 7,1 gerileme gösterdi.





Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile yaşanılan ticaret savaşları ise Çin’in ihracatının yüzde 5,3 düşmesine yol açtı.





Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ise ihracat yüzde 1,7, ithalat yüzde 2,3 daralma yaşadı. Aynı dönem içinde ABD’nin ihracatı yüzde 1,3 daralırken, ithalatı yüzde 0,3 artış gösterdi.





G-20 içinde ikinci çeyrekte Avustralya ihracatını yüzde 6,3 artırırken, Kanada ise yüzde 6,4 oranında bir artış yakaladı.



