Samanyolu Haber /Sağlık / Kızamık alarmı: Avrupa'da yayılıyor /29 Ağustos 2019 23:22

Kızamık alarmı: Avrupa'da yayılıyor

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'da kızamık vakalarında yüksek bir artış olduğuna dair uyarıda bulundu. Avrupa'da yılın ilk altı ayında 90 bin kızamık vakası tespit edildi.

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Merkezi Cenevre'de bulunan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yılın ilk altı ayında Avrupa'da yaklaşık 90 bin kızamık vakasının tespit edildiğini belirterek Avrupa kıtası için uyarıda bulundu.

DSÖ açıklamasında, elde edilen verilerin 2018'in aynı dönemine kıyasla kızamık vakalarının ikiye katlandığını gösterdiğini, aynı zamanda Arnavutluk, Çekya, Yunanistan ve İngiltere'nin de artık kızamığın görülmediği ülkeler statüsünü kaybettiği vurgulandı.

48 ÜLKEDE KIZAMIK VAKALARINA RASTLANDI

Toplam 53 ülkede kızamık ve kızamıkçık hastalıklarının yayılmasını inceleyen DSÖ, 48 ülkede kızamık vakalarının görüldüğünü ve hastalıktan özellikle Ukrayna, Kazakistan, Gürcistan ve Rusya'nın etkilendiğini kaydetti. 

DSÖ'nün aktardığı bilgilere göre yılın ilk yarısında kayda geçen kızamık vakalarının yüzde 78'i bu dört ülkede ortaya çıktı. Kızamık vakalarının yakın takibe başlandığı 2012'den beri ilk kez böyle bir gelişmenin tespit edildiği bildirildi.

"ÖLÜMCÜL BİR HASTALIK"

Kızamığın geri dönüşünün endişe verici olduğuna işaret eden DSÖ uzmanı Günter Pfaff, bu hastalığın ölümcül sonuçlar doğurabileceği konusunda uyardı. 

DW Türkçe'nin haberine göre Avrupa'da Ocak 2018'den bu yana yaklaşık 100 kişi kızamık yüzünden hayatını kaybettiği bilgisini de paylaşan Pfaff, bu gelişmenin aşılama oranının nüfusun yüzde 95'ini kapsamasının gerekli olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Pfaff, kızamıkçık hastalığıyla ilgili tablonun ise daha iyi olduğunu söyledi. DSÖ'nün verilerine göre 53 Avrupa ülkesinden 39'unda kızamıkçık tespit edilmediği vurgulandı.

DSÖ uzmanları, çocukların aşılarının düzenli yaptırılması konusunda da uyardı.


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