Samanyolu Haber /Medya / Havuzdaki sarsıntı büyük: "Güneş kapanıyor" iddiası /29 Ağustos 2019 14:53

Havuzdaki sarsıntı büyük: "Güneş kapanıyor" iddiası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) "reklam geliri" ismi altında her ay aktardığı 10 milyon TL'nin kesildiği havuz medyasında karşılığı olmayan yayın organları ekonomik krizde. Türkmedya grubunun, Güneş gazetesini önümüzdeki ay dijitale geçireceği, Akşam gazetesinin de Akşam Life Eki'nin kapatılmasına karar verdiği iddia edildi.

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Bünyesinde Star, Akşam ve Güneş gazeteleriyle 24 TV ve 360 TV’yi barındıran TürkMedya’da yerel seçimler sonrasında başlayan kriz devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) geçmişte TürkMedya'ya reklam geliri adı altında her ay aktardığı 10 milyon TL'nin Ekrem İmamoğlu tarafından kesildiği ifade edilmişti.

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medyaradar.com'un haberine göre, bir süredir reklam alınamadığı için grupta yaşanan tenkisatın ardından bu kez bir kapatma haberi geldi.

Güneş gazetesinin önümüzdeki ay dijitale geçeceği ve bu nedenle birçok kişinin işine son verileceği iddia edildi.

Akşam gazetesinin de her cuma günü çıkan, Barış Kocaoğlu yönetimindeki Akşam Life Eki'nin kapatılmasına karar verdiği öne sürüldü.
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