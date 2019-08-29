Bünyesinde Star, Akşam ve Güneş gazeteleriyle 24 TV ve 360 TV’yi barındıran TürkMedya’da yerel seçimler sonrasında başlayan kriz devam ediyor.





İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) geçmişte TürkMedya'ya reklam geliri adı altında her ay aktardığı 10 milyon TL'nin Ekrem İmamoğlu tarafından kesildiği ifade edilmişti.





EYLÜL AYINDA SADECE İNTERNETTE YAYIN YAPACAK





medyaradar.com'un haberine göre, bir süredir reklam alınamadığı için grupta yaşanan tenkisatın ardından bu kez bir kapatma haberi geldi.





Güneş gazetesinin önümüzdeki ay dijitale geçeceği ve bu nedenle birçok kişinin işine son verileceği iddia edildi.





Akşam gazetesinin de her cuma günü çıkan, Barış Kocaoğlu yönetimindeki Akşam Life Eki'nin kapatılmasına karar verdiği öne sürüldü.