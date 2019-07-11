Samanyolu Haber /Ekonomi / Gürcistan "yerli oto" için tesis kuruyor /11 Temmuz 2019 15:38

Gürcistan "yerli oto" için tesis kuruyor

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti "yerli oto yollarda" yalanını pazarlamaya devam ederken, Vietnam'dan sonra doğu komşumuz Gürcistan da elektrikli otomobil tesisi kuruyor.

Boyundan büyük işe kalkıştı

Gürcistan'ın ikinci büyük şehri Kutaisi, ülkenin en önemli sanayi, kültür ve eğitim merkezlerinden biri. Kutaisi çok yakında Gürcistan ve Güney Kafkasya'nın ilk elektrikli otomobil fabrikasına ev sahipliği yapacak. 

Gürcü özel bir şirket ile Çinli dev elektrikli otomobil üreticisi güçlerini birleştirerek, şehrin hemen dışında 100 hektarlık bir üretim fabrikası kuruyor. 

Hükümet tarafından desteklenen proje kapsamında Gürcistan’ın ilk elektrikli otomobillerinin 2020 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Gürcistan, AiGroup bünyesinde elektrikli otomobil tesisi kuruyor.

YILLIK ÜRETİM KAPASİTESİ 40 BİN ELEKTRİKLİ TAŞIT 

İşletme yıllık 40 bin elektrikli araç üretim kapasitesine sahip olacak. Başlangıç için dört farklı model üretilecek. Araçların en az yarısı ise iç pazara imal edilecek.

Projenin partnerlerinden AiGroup şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Kakha Guledani, fabrikanın Kutaisi ve bölge için büyük önem arz ettiğini belirtiyor ve başlangıçta 300, operasyon aşamasına geçildiğinde ise çok daha fazla işçinin istihdam edileceğini söylüyor.

AVRUPA PAZARINA GİRECEK

Ülke ekonomisi için oldukça önemli olan bu yatırım sayesinde Gürcistan yılda yaklaşık 20 bin elektrikli otomobil satarak Avrupa pazarına girmeyi hedefliyor.

Projenin tanıtımı için şehir merkezinde dev bir gösteri hazırlandı. Etkinliğe bölgenin ekonomisini geliştirecek olan bu projenin detaylarını öğrenmek isteyen binlerce kişi katıldı.

Hükümet için bu proje, daha yeşil bir ekonomiye geçiş planının bir parçası. Gürcistan Başbakanı Mamuka Bahtadze fabrikanın ülke ekonomisi tarihinde yeni bir sayfa açacağını; projenin binlerce kişiye istihdam sağlamasının yanı sıra Gürcistan'ın ihracat potansiyelini arttıracağını söyledi.

GÜRCİSTAN'IN İLK YERLİ OTOMOBİL MARKASI OLACAK

Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natela Turnava ise "Bu projeyi bizim için eşsiz kılan şey, ilk Gürcü markası altında elektrikli otomobil üretecek olmamız. Gürcistan çevreye duyarlı, yeşil teknolojilerin uygulanması ve elektrikli araçların üretimi açısından bölgede önce konumunda." şeklinde konuştu. 

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