Vietnam’ın ilk yerli otomobil markası VinFast, imal ettiği ilk taşıtları 17 Haziran Pazartesi günü müşterilerine ulaştıracağını duyurdu.





BAŞLANGIÇ FİYATI 19 BİN 400 DOLAR





VinFast'ın "Fadıl" markasının satış fiyatı ise 19 bin 400 Amerikan Doları (115 bin TL) olarak belirlendi.





İki sene önce çalışmalarına başlayan şirket, ülkenin en zengin milyarderi Pham Nhat Vuong tarafından kuruldu.





BECKHAM, PARİS'TE TANITMIŞTI





Firma, piyasaya süreceği sedan ve 4 çekerli araba modellerini 2018 yılı ekim ayında Paris Otomobil Fuarı'nda eski İngiliz futbolcu David Beckham eşliğinde tanıtmıştı.





Üç günden kısa bir süre içinde VinFast marka arabaların Vietnam yollarında arz-ı endam edeceğini belirten Vingroup'un Genel Müdürü Nguyen Viet Quanghe şimdiden 10 bin otomobil ve on binlerce elektrikli motosiklet siparişi aldıklarını söyledi.





"VİETNAMLILAR DA YAPABİLİR"





Vietnam Başbakanı Nguyen Xuan Phuc da yeni üretilen araçlar sayesinde bu piyasada yer edinmek istediklerini belirterek, “Tüm dünyanın yaptığını Vietnamlılar da yapabilir.” şeklinde konuştu.





Asya’nın gelişmekte olan ülkelerinden Vietnam’da yabancı otomobil üreticilerine ait fabrikalar bulunuyor. Ülkede taşıt satışları 2019 yılının ilk 5 ayında bir önceki yıla göre yüzde 22 arttı.





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