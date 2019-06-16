Samanyolu Haber /Ekonomi / İlk yerli otomobil "Fadıl" yollarda /16 Haziran 2019 19:26

İlk yerli otomobil "Fadıl" yollarda

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) 10 yıldır "yerli arabamız yollarda" reklamları yapa dursun Vietnam’ın ilk yerli otomobil markası yarın yollarda. Vinfast firmasının "Fadıl" ismi verdiği marka 19 bin 400 Amerikan Doları başlangıç fiyatından satılacak.

SHABER3.COM

Vietnam’ın ilk yerli otomobil markası VinFast, imal ettiği ilk taşıtları 17 Haziran Pazartesi günü müşterilerine ulaştıracağını duyurdu. 

BAŞLANGIÇ FİYATI 19 BİN 400 DOLAR

VinFast'ın "Fadıl" markasının satış fiyatı ise 19 bin 400 Amerikan Doları (115 bin TL) olarak belirlendi.

İki sene önce çalışmalarına başlayan şirket, ülkenin en zengin milyarderi Pham Nhat Vuong tarafından kuruldu. 

BECKHAM, PARİS'TE TANITMIŞTI

Firma, piyasaya süreceği sedan ve 4 çekerli araba modellerini 2018 yılı ekim ayında Paris Otomobil Fuarı'nda eski İngiliz futbolcu David Beckham eşliğinde tanıtmıştı.

Üç günden kısa bir süre içinde VinFast marka arabaların Vietnam yollarında arz-ı endam edeceğini belirten Vingroup'un Genel Müdürü Nguyen Viet Quanghe şimdiden 10 bin otomobil ve on binlerce elektrikli motosiklet siparişi aldıklarını söyledi.

"VİETNAMLILAR DA YAPABİLİR"

Vietnam Başbakanı Nguyen Xuan Phuc da yeni üretilen araçlar sayesinde bu piyasada yer edinmek istediklerini belirterek, “Tüm dünyanın yaptığını Vietnamlılar da yapabilir.” şeklinde konuştu.

Asya’nın gelişmekte olan ülkelerinden Vietnam’da yabancı otomobil üreticilerine ait fabrikalar bulunuyor. Ülkede taşıt satışları 2019 yılının ilk 5 ayında bir önceki yıla göre yüzde 22 arttı.

---

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İlk yerli otomobil "Fadıl" yollarda Sonraki Haber >>

Kimseyi dışlamadan, bütün halka hizmet edeceğim

Kimseyi dışlamadan, bütün halka hizmet edeceğim

Yeniden gözaltına alındı

Yeniden gözaltına alındı

Beyler misafir, giderler...

Beyler misafir, giderler...

‘Milletin vergisiyle hava atan sözde milliyetçiler’

‘Milletin vergisiyle hava atan sözde milliyetçiler’

Moody’s notu, Türkiye yakında yan yatacak demek

Moody’s notu, Türkiye yakında yan yatacak demek

Beyaz TV muhabirine vatandaştan tepki

Beyaz TV muhabirine vatandaştan tepki

Dilek Dündar: Madem öyle, işte size açık bir insan hakları ihlali!

Dilek Dündar: Madem öyle, işte size açık bir insan hakları ihlali!

Arabaları bir anda yuttu

Arabaları bir anda yuttu

Görme engelli Bager ilk piyano konserini köyünde verdi

Görme engelli Bager ilk piyano konserini köyünde verdi

Davutoğlu harekete geçti: İşte ilk video

Davutoğlu harekete geçti: İşte ilk video
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:52:39