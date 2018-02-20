Samanyolu Haber /Ekonomi / AKP'den elektrikli otomobilin vergisine 10 kat zam! /20 Şubat 2018 10:39

AKP'den elektrikli otomobilin vergisine 10 kat zam!

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda torba tasarının görüşmelerinde, elektrikli otomobillerle ilgili vergi düzenlemesi kabul edilirken, ÖTV zammının da yapıldığı ortaya çıktı. Muhalefetin düzenlemeyi fark etmediği aktarılırken elektrikli otomobillere ÖTV oranları 10 katın üzerinde artırıldı.

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Plan ve Bütçe Komisyonu’nda torba tasarının görüşmelerinde, elektrikli otomobillerle ilgili vergi düzenlemesi kabul edilirken, kimsenin fark etmediği fahiş bir ÖTV zammının yapıldığı ortaya çıktı. Herkes elektrikli otomobillere yönelik sadece motorlu taşıtlar vergisi (MTV) yükünün eklendiğini düşünürken, arka planda ÖTV oranları 10 katın üzerinde artırıldı. Bu da dünya teşvik ederken Türkiye’de fiyatların yüzde 33 ila 60 arasında zamlanmasına yol açacak.

Elektrikli otoya MTV geliyor

Hürriyet gazetesinden Emre Özpeynirci'nin haberine göre, sıfır  emisyonlu olmaları ve petrole bağımlılığı ortadan kaldırmalarıyla otomotiv sektörünün geleceği olarak görülen elektrikli otomobiller tüm dünyada teşvik edilirken, Türkiye’de art arda vergi darbesi yiyor. Meclis’e sevk edilen torba tasarıya kadar elektrikli otomobillerden sadece yüzde 3 ila 15 arasında ÖTV alınırken, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ise alınmıyordu. Bu da bu araçlara yönelik bir teşvik olarak algılanıyordu. Ancak torba tasarıyla birlikte ilk önce elektrikli otomobillerden de artık MTV alınacağı ortaya çıktı.

Bu düzenlemede benzinli ve dizel otomobiller için ödenen MTV’nin yüzde 25’i kadar bir miktar belirlendi. Maliye Bakanı Naci Ağbal, bugüne kadar kanuni boşluk olduğu için elektrikli otomobillerden MTV almadıklarını belirterek, “Yaptığımız düzenlemeyle elektrikli otomobiller için MTV Kanunu’na motor gücünü de ekliyoruz. Ama daha düşük MTV alacağız. Aynı nitelikteki benzinli veya dizel bir otomobil 2 bin TL MTV öderken, burada söz konusu rakam 500 TL olacak” açıklamasını yapmıştı.

Muhalefet fark etmedi

İşte Naci Ağbal’ın bu konuşmasının ardından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda torba tasarının görüşmelerinde, elektrikli otomobillerle ilgili vergi düzenlemesi kabul edildi. Herkes elektrikli otomobillere yönelik tek vergi düzenlemesinin MTV olduğunu zannederken aslında kimsenin, hatta muhalefet partilerinin bile fark etmediği fahiş bir zam yapılmıştı. Tasarının içerisinde herhangi bir gerekçe ve açıklama belirtilmeden sadece ‘ÖTV Kanununun II sayılı listesi güncellenmiştir’ ifadesi yer aldı. Bu fark edilmeyen zamma göre elektrikli otomobillerin ÖTV oranları 10 katın üzerinde artarken, Meclis’ten geçmesi halinde mevcut elektrikli otomobillerin fiyatları yüzde 33 ile yüzde 60 arasında zamlanacak.

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