Gözler Merkez Bankası’nın 25 Temmuz kararında

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’yı görevden alması para politikasına siyasi müdahale konusundaki endişeleri yeniden alevlendirmiş, resesyonun vurduğu ekonominin yeniden canlandırılması için faiz oranının düşürülmesi beklentilerini güçlendirmişti.





Reuters’ın 18 farklı kurumdan derlediği tahminler ekonomistlerin 25 Temmuz’da Merkez Bankası’nın politika faizini 200 baz puan düşürmesini beklediği yönünde. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın görevden alınması öncesinde beklenen faiz indirimi ise 100 baz puandı.





Habertürk’ün Çarşamba günü yayınladığı bir habere göre, Erdoğan gazetecilere yaptığı açıklamada 2020 yılına kadar görevde kalması gereken Çetinkaya’nın daha büyük bedeller ödeten kararlar aldığını ve kendisinin piyasalarda güveni telkin edemediğini söyledi.





FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ ARTTI





Murat Çetinkaya’nın yerine yardımcısı Murat Uysal getirildi. Türkiye ekonomisi 2019 yılı başlarında ikinci çeyrekte de keskin şekilde daraldı. Bunda Türk Lirası’nın değer kaybetmesiyle başlayan kriz, aşağı çekilemeyen iki haneli enflasyon rakamları ve yüksek faiz oranları etkili oldu.





Londra’da bulunan yatırım bankası MUFG’da görevli analist Lee Hardman Reuters’a yaptığı açıklamada “Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alınması bize bu ay sonunda büyük ihtimalle faiz oranında daha büyük bir kesintiye gidileceğini gösteriyor. Faiz oranında yapılacak kesintinin öncekine göre daha yüklü olmasını bekliyorum” değerlendirmesinde bulundu.





Ankete katılan 18 ekonomistten altısı Çetinkaya’nın görevden alınmasının ardından faiz oranında yapılacak kesintiye ilişkin tahminlerini yükseltti. Daha önce politika faizinde değişiklik bekleyemen 3 ekonomist şimdi faiz oranlarının düşürülmesi beklentisi içinde olduklarını ifade ediyor.





Diğer dokuz ekonomist ise Merkez Bankası yönetimindeki değişikliğe karşın faiz oranlarında yapılacak kesinti konusundaki tahminlerini değiştirmedi.





MURAT UYSAL DAHA FAZLA İNDİRİM YAPABİLİR





İş Portföy’ün başekonomisti Nilüfer Sezgin “Merkez Bankası Başkanı’nın değişmesi Merkez Bankası’nın para politikasında değişiklikle doğrudan bağlantılı olmamalı” diyerek faizlerin 100 baz puan düşürülmesi beklentisini korudu.





Ancak Sezgin, Merkez Bankası’nın yeni başkanı Murat Uysal’ın yapacağı ilk açıklamanın ardından İş Portföy’ün tahminini gözden geçirebileceğini söyledi. Murat Uysal’ın gelecek günlerde bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.





Merkez Bankası geçen yıl Türk Lirası’nı rahatlatmak ve iki haneli rakamlara ulaşan englasyonu kontrol altına almak amacıyla politika faizini yüzde 11,25 oranında arttırmıştı. Türk Lirası 2018 yılında dolar karşısında yüzde 30 oranında değer kaybetti.





Yatırımcılar yüksek faiz oranlarına karşı çıkan Erdoğan’ın para politikası üzerinde etkili olmasından dolayı uzun süredir endişeli. Merkez Bankası’nı da Türk Lirası’nı rahatlatma konusunda yavaş davranmakla suçluyorlar.





TCMB politika faizi kararını 25 Temmuz’da Türkiye saatiyle 14:00’te açıklayacak.