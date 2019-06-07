Boyundan büyük işe kalkıştı

Alman otomotiv devi BMW'nin İngiltere'den satın aldığı Mini tam elektrikli ilk modelini yıl içinde satışa sunmaya hazırlanıyor.





TEST İÇİN FRANKFURT HAVALİMANI'NI SEÇTİ





Mini'nin elektrikli modelinde BMW'nin i3 modelinin altyapısını kullanılacak. Mini piyasa çıkmadan önce yeni modeliyle gövde gösterisinde bulundu.





Hessen eyaletinde Frankfurt Havalimanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte Mini'nin elektrikli Cooper modeli 136 ton ağırlığında bir Boeing 777F kargo uçağını çekti.





Mini, Cooper modelinin elektrikli versiyonuna bir Boeing 777F kargo uçağını çektirdi.



MİNİ COOPER EZBER BOZDU





Otomobil üreticileri, geliştirdikleri modellerin çekiş gücü hakkında kullanıcılara fikir vermek için çeşitli yöntemler izliyor.





Söz konusu çalışmalar içinde üretilen modelin arkasına bir yolcu uçağı bağlanması gibi ses getirecek etkinlikler de bulunuyor.





Bu gibi gösterilerde genelde SUV'ler yer alırken, Almanya'dan gelen bir haber ezberleri bozdu.







Mini, Cooper modelinin elektrikli versiyonuna bir Boeing 777F kargo uçağını çektirdi.





BMW'nin elektrikli modeli i3'teki 42 kilowatt saatlik (kWh) bataryanın aksine, Mini Cooper'da 33.8 kWh kapasiteye sahip bir ünite tercih edildi.



ALTYAPIYI BMW'DEN ALACAK





Frankfurt Havalimanı'nda 136 ton ağırlığındaki uçağı çekmesi için görevlendirilen Cooper'da, BMW i3'ün altyapısı kullanıldı.





i3'ün 42 kilowatt saat (kWh) kapasitede bataryasının aksine, Mini Cooper'da 33.8 kWh kapasitede bir ünite tercih edildi.





Otomobilin tek şarjla menzili ise 180 kilometre olarak açıklanıyor.





Elektrikli Cooper'in, yüksekliğinin bataryalara yer açmak için içten yanmalı motora sahip versiyonlara göre artırıldığı da verilen bilgiler arasında.





Otomobilin elektrikli olduğunu vurgulayan 'E' logosu karoserin çeşitli kısımlarında kullanılırken, özel sarı renkli şeritler elektrikli Mini'yi diğer modellerden ayırıyor.





Volkswagen'in SUV modeli Touareg de devasa uçağı çekerek güç gösterisinde bulunmuştu.



GÖVDE GÖSTERİSİNDE MİNİ İLK DEĞİL





Mini'nin uçak çekmesi, otomobil dünyasında ilk değil.





Önceki yıllarda, Volkswagen, Nissan, Tata, Porsche ve Tesla gibi üreticiler de modellerinin gücünü kamuoyuna göstermek için benzer etkinlikler düzenlemişti.





Söz konusu üreticilerin uçak çeken modelleri elektrikli Cooper ile karşılaştırıldığında karoser olarak daha büyük ve daha güçlü motora sahipti.