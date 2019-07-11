Avrupa-ABD arasında yeni gerginlik: Fransa dijital devlerin vergilendirilmesini onayladı

Fransa senatosu dijital devlerinin vergilendirilmesini onayladı. Buna göre Google, Amazon, Facebook ve Apple şirketleri Fransa'daki tüketicilerden elde ettikleri toplam gelirin yüzde 3'ünü vergi olarak ödeyecek.





Fransa'nın dijital devleri vergilendirme planına ABD Başkanı Donald Trump karşı çıkmış ve soruşturma başlatılmasını talep etmişti.





Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, “Fransa egemen bir ülke ve kendi vergi yasalarına karar verir. Bu durum böyle olmaya devam edecek” diyerek Trump’a yanıt verdi.





ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, Fransa’nın büyük bölümü ABD’den olan 30 büyük teknoloji şirketine getirdiği verginin “ayrımcı” olduğunu ve “makul olmadığını” savundu.





Fransa’nın onayladığı, internet üzerinden çalışan teknoloji şirketlerine getirilen verginin yılda 500 milyon euro gelir getirmesi bekleniyor. 250 milyar dolara yakın cirosu olan Amazon tarafından yapılan açıklamada verginin “kötü düzenlendiği” söylenirken, vergi sebebiyle “hem ABD’li hem Fransız tüketicilerin zarar göreceği” iddia edildi.