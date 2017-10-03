Samanyolu Haber /Gündem / Gökçek tweeti pahalıya patladı /03 Ekim 2017 20:30

Gökçek tweeti pahalıya patladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Beykoz Belediyesi'nin AKP'li Meclis Üyesi Muharrem Kaşıtoğlu, Beykoz’da yürüttüğü "Belediye Başkan Yardımcılığı" görevinden istifa etti. Muharrem Kaşıtoğlu, Melih Gökçek'e "sivil hayatta başarılar" tweetiyle gündeme gelmişti.

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Melih Gökçek tweetini atan AKP’li Kaşıtoğlu istifa etti

İBB ve Beykoz Belediyesi’nin AK Partili Meclis Üyesi Muharrem Kaşıtoğlu, Melih Gökçek’le girdiği polemik sonrası Beykoz’da yürüttüğü “Belediye Başkan Yardımcılığı” görevinden istifa etti.

Kaşıtoğlu’nun, Beykoz Belediye Başkanı Çelikbilek’e sunduğu dilekçede, “Sosyal medya platformu Twitter üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e attığım twitin yansımaları sonrası partimin zarar görmemesi için Başkan Yardımcılığı görevimden istifamı uygun gördüm.” ifadelerini kullandı.


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