Gökçek tweeti pahalıya patladı

Melih Gökçek tweetini atan AKP’li Kaşıtoğlu istifa etti
İBB ve Beykoz Belediyesi’nin AK Partili Meclis Üyesi Muharrem Kaşıtoğlu, Melih Gökçek’le girdiği polemik sonrası Beykoz’da yürüttüğü “Belediye Başkan Yardımcılığı” görevinden istifa etti.
Kaşıtoğlu’nun, Beykoz Belediye Başkanı Çelikbilek’e sunduğu dilekçede, “Sosyal medya platformu Twitter üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e attığım twitin yansımaları sonrası partimin zarar görmemesi için Başkan Yardımcılığı görevimden istifamı uygun gördüm.” ifadelerini kullandı.