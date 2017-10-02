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Son Dakika! Ankara, Bursa, Balıkesir, Niğde, Uşak, Nevşehir
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02 Ekim 2017 20:01
Son Dakika! Ankara, Bursa, Balıkesir, Niğde, Uşak, Nevşehir
AKP'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş dahil belediye başkanlarını 'istifa' yoluyla tasfiye operasyonu devam ediyor.
SHABER3.COM
Kanal D Haber'in haberine göre AKP Genel Merkez'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara, Bursa Balıkesir Niğde Uşak, Nevşehir belediye başkanlarının istifasını istedi.
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