AKP'den 'Gökçek'in istifası istendi' haberlerine ilişkin açıklama

Ünal şöyle dedi:

''Sayın Cumhurbaşkanımızın partimize dönmesiyle birlikte hem teşkilatlarımızda hem belediyelerimizde hem de hükümetin 180 günlük plan çalışmasıyla birlikte yeniden bir değerlendirme ve 2019'a dönük çalışmalarımız var biliyorsunuz. Bu çerçevede 4 il başkanımızın yeniden atandığını sizlerle paylaştık. Teşkilatlarımızda süren bir yenilenme ve belediyelerimizle ilgili süren bir çalışma mevcut. Ama bu çalışmalar sürerken medyada yer alan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Medyada istifasının istendiği söylenen başkanlarımızdan istifasının istendiği doğru değildir. Ama bu şu da değildir, partimizin kendi içinde yürüttüğü çalışmaların olmadığı anlamına da değil.

Değerli arkadaşlar, Melih Gökçek'e dönük herhangi bir şekilde istifasının istendiğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır''