Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den 'Gökçek'in istifası istendi' haberlerine ilişkin açıklama /03 Ekim 2017 12:49

AKP'den 'Gökçek'in istifası istendi' haberlerine ilişkin açıklama

AKP Sözcüsü Mahir Ünal'a Melih Gökçek dahil 6 Belediye başkanının istifaları istendiğine dair iddialar soruldu

SHABER3.COM

Ünal şöyle dedi:
''Sayın Cumhurbaşkanımızın partimize dönmesiyle birlikte hem teşkilatlarımızda hem belediyelerimizde hem de hükümetin 180 günlük plan çalışmasıyla birlikte yeniden bir değerlendirme ve 2019'a dönük çalışmalarımız var biliyorsunuz. Bu çerçevede 4 il başkanımızın yeniden atandığını sizlerle paylaştık. Teşkilatlarımızda süren bir yenilenme ve belediyelerimizle ilgili süren bir çalışma mevcut. Ama bu çalışmalar sürerken medyada yer alan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Medyada istifasının istendiği söylenen başkanlarımızdan istifasının istendiği doğru değildir. Ama bu şu da değildir, partimizin kendi içinde yürüttüğü çalışmaların olmadığı anlamına da değil. 
Değerli arkadaşlar, Melih Gökçek'e dönük herhangi bir şekilde istifasının istendiğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır''
<< Önceki Haber AKP'den 'Gökçek'in istifası istendi' haberlerine ilişkin... Sonraki Haber >>

Nerdesin [Başyazı]

Nerdesin [Başyazı]

Peki ne yapmalı?

Peki ne yapmalı?

Ahmet Bozkuş '3 dakika'da MTV zammını anlattı

Ahmet Bozkuş '3 dakika'da MTV zammını anlattı

Mali'de Maarif'in sahte evrakla devraldığı Hizmet okulları gerçek sahiplerine iade edildi

Mali'de Maarif'in sahte evrakla devraldığı Hizmet okulları gerçek sahiplerine iade edildi

ABD'deki saldırıdan ilk görüntüler

ABD'deki saldırıdan ilk görüntüler

Kardeş Kılıçdaroğlu'ndan bomba itiraflar

Kardeş Kılıçdaroğlu'ndan bomba itiraflar

Bu dua her zaman okunmalı

Bu dua her zaman okunmalı

Pakistanlılar öğretmenlerini istiyor

Pakistanlılar öğretmenlerini istiyor

Leopard tankı tişörtle durdurulabilir mi?

Leopard tankı tişörtle durdurulabilir mi?

Kosovalı vekiller canlı yayında yumruk yumruğa kavga etti

Kosovalı vekiller canlı yayında yumruk yumruğa kavga etti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:37:11