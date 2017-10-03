Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'da büyük restleşme /03 Ekim 2017 17:40

Ankara'da büyük restleşme

Türkiye Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifasının istendiği iddiasını konuşuyor...

SHABER3.COM


Odatv'nin haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gökçek'in istifasını istemesinin ardından büyük bir restleşme yaşandı. İşte 'Ankara'da büyük restleşme' başlıklı o haber: 

"Gündeme dün bomba gibi düşen bazı belediye başkanlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından istifasının istendiği iddiası halen tartışılmaya devam ediyor.

İstanbul ve Düzce belediye başkanlarının istifasının ardından gözler söz konusu başkanlara dönerken belediye başkanlarının sessizliği de kafa karıştırıyor.

En çok merak edilen isim ise kuşkusuz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifa sorusuna "şu anda yok ama olmayacağı anlamına gelmez" sözleri kafaları daha da karıştırırken, herkes neler olduğunu merak ediyor.

Ankara'da en çok konuşulan senaryoysa Gökçek ile Erdoğan arasında istifa restleşmesi yaşandığına dair.

Buna göre Gökçek'in önüne konan takvimle istifası istendi.

Ancak Gökçek bu talebi reddetti.

İstifayı gerektirecek bir şey yapmadığını iddia eden Gökçek, "beni siz görevden alın" dedi.

Restleşmenin nasıl çözüleceği ise merakla bekleniyor.

Ankara'da şimdilerde en çok konuşulan senaryo, en çok dile getirilen kulis bilgisi en çok yayılan iddia bu."
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