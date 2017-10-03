Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan Flaş Gökçek açıklaması /03 Ekim 2017 13:20

Erdoğan'dan Flaş Gökçek açıklaması

Erdoğan, Gökçek'in istifası iddialarıyla ilgili olarak, “Şu an böyle bir şey yok. Olmayacağı anlamına gelmez” dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Melih Gökçek’in istifasının istendiği iddialarıyla ilgili olarak, “Şu an böyle bir şey yok. Olmayacağı anlamına gelmez” dedi.
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