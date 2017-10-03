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Erdoğan'dan Flaş Gökçek açıklaması
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Erdoğan'dan Flaş Gökçek açıklaması
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03 Ekim 2017 13:20
Erdoğan'dan Flaş Gökçek açıklaması
Erdoğan, Gökçek'in istifası iddialarıyla ilgili olarak, “Şu an böyle bir şey yok. Olmayacağı anlamına gelmez” dedi.
SHABER3.COM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Melih Gökçek’in istifasının istendiği iddialarıyla ilgili olarak, “Şu an böyle bir şey yok. Olmayacağı anlamına gelmez” dedi.
AKP'den 'Gökçek'in istifası istendi' haberlerine ilişkin açıklama
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