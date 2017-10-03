Melih Gökçek'e bir kötü haber daha

Melih Gökçek’e ‘ODTÜ Ormanı’ suç duyurusu





Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği tarafından, 9 Eylül günü iş makineleriyle ODTÜ Ormanı’na ait 48 hektar alanı yok ettiği belirtilerek, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı İ. Melih Gökçek ve ABB ilgili birim yetkilileri hakkında Orman Kanunu’na muhalefet, kaçak ağaç kesimi ve orman kaçakçılığı, kamu malına zarar verme gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.





Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü’nün ilgili birimleri ve ODTÜ rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan KÖK hakkında kamuoyunun gözü önünde gerçekleşen suçlar karşısında görevlerini yerine getirmeyip görevi ihmal suçu işlediklerine dair suç duyurusunda bulunuldu.





Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği yetkilileri, yaptıkları açıklamayla anayasa ve kanunlara göre açıkça suç teşkil eden eylemleri işleyenlerin hakettikleri cezaya çarptırılmaları konusunda takipçi olmaya devam edeceklerini dile getirdiler.





Suç duyurusunda ODTÜ ormanında hukuka aykırı bir doğa kıyımı gerçekleştirildiği belirtilerek, “İ. Melih Gökçek tarafından sosyal medyada paylaşılan dron çekimleri ve video görüntüleri yapılanları göz önüne sermektedir. Üstelik İ. Melih Gökçek'in “4,5 km'lik yolu bir gecede açarak rekor kırdık” şeklinde basına yansıyan beyanı suç itirafı niteliğindedir” denildi.