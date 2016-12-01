'Gelecek aylarda benzin 6 TL olur'

Birleşik Arap Emirlikleri Petrol Bakanı, OPEC üyesi ülkelerin günlük petrol arzının 1.2 milyon varil düşürülerek 32.5 milyon varile çekmesini ‘çok iyi bir anlaşma’ olarak nitelendirirken, OPEC Başkanı da anlaşmaya tüm üye ülkelerin işbirliği sayesinde varıldığını aktardı.





RUSYA DA PETROL ARZINI GÜNLÜK 300.000 VARİL AZALTACAK

OPEC Başkanı, Rusya’nın da OPEC üyelerinin vardığı anlaşma uyarınca petrol üretimini günlük olarak 300.000 varil azaltacağını ifade etti.





BENZİN FİYATLARINI NASIL ETKİLEYECEK?





OPEC'in aldığı karar doğrultusunda ham petrol fiyatları da Ocak'ta yüzde 5-10 arasında zamlanacak. Türkiye gibi petrolde vergi üstüne vergi ekleyen ülkelerde benzine büyük zam gelecek. Son dönemde dövizin de sürekli yükseliyor olmasını da dikkate alan uzmanlar 2017'nin ilk aylarında benzin fiyatının 6 TL'yi bulabileceğini tahmin ediyor...

