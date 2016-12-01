Bakan Çavuşoğlu, Erdoğan gibi düşünmüyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, Antalya'nın Alanya ilçesinde bir araya geldi. Çavuşoğlu'na Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hakkındaki "Biz Suriye'ye Esad'ın hükümranlığına son vermek için girdik" şeklindeki sözleri soruldu. Çavuşoğlu, "Esasen Türkiye'nin Fırat Kalkanı operasyonunun yerel güçlerle devam ettirdiği operasyonun amacı nettir. Biz bu bölgeyi DEAŞ terör örgütünden temizlemek istiyoruz" dedi.





Erdoğan ne demişti?













Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, kendisine sorulan Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar ve vizesiz seyahatle ilgili soru üzerine "Vizesiz uygulamaya geçmeden önce güvenlikle ilgili konular var, onları çözmemiz lazım. Terörle ilgisi olan kişilerin hareketlerini kısıtlamak için çalışmalar yapacağız" cevabını verdi.





Suriye'deki Türk askerine yönelik hava









Suriye'de Türk askerlerinin uçak bombardımanı saldırısına uğramasından sonra dışişleri bakanları arasında ilk kez yüz yüze temas gerçekleşti. Halep'te sivillere yönelik son dönem yaşanan hava saldırılarını hatırlatan Çavuşoğlu, "Suriye'deki durum ortada, Halep maalesef siviller ölüyor. Tüm Suriye'de Halep başta olmak üzere ateşkes sağlanması lazım. En iyi çözüm siyasi çözümdür, Suriye'nin toprak birliği konusunda Rusya ile ortak anlayışımız var" dedi