Samanyolu Haber /Gündem / OHAL KHK'lar Dolar... /01 Aralık 2016 11:20

OHAL KHK'lar Dolar...

TÜSİAD Başkanı Cansel Başaran Symes, Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldığı TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada Hükümet'e çok ağır eleştiriler yöneltti. Symes, TL'nin değer kaybının altını çizerek "Parası en fazla değer kaybeden ülkelerden olmamızı düşünmeliyiz" dedi.

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TÜSİAD'DAN AKP'YE: OHAL'i KALDIRIN

OHAL'in kaldırılmasını talep eden Symes, "Ekonomik aktörler arasında ciddi bir güven bunalımı var. Terörle mücadele ve darbecilere son verme konusunda güvenlik kaygılarımız arttı. Bazı OHAL uygulamaları özellikle Anadolu'da ticari hayatı kötü etkiliyor. OHAL'in bir an önce kaldırılması, KHK ile yönetimin sonuna gelinmesini bekliyoruz. Toplumsal mutabakat zemininin oluşturulması, birleştirici söylemlerin hayata geçirilmesini istiyoruz" diye konuştu.

SYMES'İN KONUŞMASININ SATIR BAŞLARI:

Elbette dolar karşısında son iki ay karşısında yüzde 10 değer kaybeden paramızdan bahsetmek zorundayım. 

Ülkemizin çağdaş dünyada ön sıralarda yer alması için çalışan bir firma olmamızın bize bu sorumluluğu yüklediğini düşünüyoruz. Vergilerin önemli bir bölümünü ödüyoruz, kayıtlı sigortalı çalışanların yarısını istihdam ediyoruz. Çıkarlarımız ülkemizin gelişmesiyle birebir örtüştüğünden yapıcı eleştirilerimizde devlete yardımcı olmak istiyoruz. İş dünyası ile tesis edilen istişare ve diyalog ortamını faydalı buluyoruz. Sayın Başbakanım, ekonomi konusundaki yatıştırıcı beyanlarınızı dikkatle izliyoruz ancak zamanıon giderek daha kısıtlı hale geldiğini görmemiz gerekiyor. Ekonomimiz potansiyelin çok altında ilerliyor, yatırım ilerlemiyor, veriler ekonomide daralmayı işaret ediyordu. Sanayi üretimi gerilerken, ABD'den esen rüzgar

Kurdaki hızlı yükseliş elbette yalnızca Türkiye'den kaynaklanmıyor, ancak en fazla değer kaybeden para biriminin TL olması üzerinde düşünmeliyiz. Ekonomimiz borçlarını ödeyebiliyor ama devamlılığı bize güç gözüküyor. Vatandaş ortak hafızasında ekonomik dalgalanmalar hep derin krizlerle örtüşüyor.

KHK'YLA YÖNETİME SON VERİN

Ekonomik aktörler arasında ciddi bir güven bunalımı var. Terörle mücadele ve darbecilere son verme konusunda güvenlik kaygılarımız arttı. Bazı OHAL uygulamaları özellikle Anadolu'da ticari hayatı kötü etkiliyor. OHAL'in bir an önce kaldırılması, KHK ile yönetimin sonuna gelinmesini bekliyoruz. Toplumsal mutabakat zemininin oluşturulması, birleştirici söylemlerin hayata geçirilmesini istiyoruz.
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