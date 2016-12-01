Samanyolu Haber /Gündem / Dünden bugüne yolda bırakılanlar... /01 Aralık 2016 13:59

Dünden bugüne yolda bırakılanlar...

Sosyal medya platformlarında haber yayıncılığı yapan 140journos, Tayyip Erdoğan'ın siyasi yaşamı boyunca yolda bıraktığı isimleri sıralayan belgesel hazırladı.

[Belgesel] Erdoğan'ın yolda değiştirdiği dostları...

Belgeselde dikkat çeken en önemli isimler arasında Ahmet Davutoğlu, Bülent Arınç, Abdullah Gül ve Hüseyin Çelik gibi AKP'nin kuruluşundan bu yana öne çıkan isimler de bulunuyor.
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