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Dünden bugüne yolda bırakılanlar...
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01 Aralık 2016 13:59
Dünden bugüne yolda bırakılanlar...
Sosyal medya platformlarında haber yayıncılığı yapan 140journos, Tayyip Erdoğan'ın siyasi yaşamı boyunca yolda bıraktığı isimleri sıralayan belgesel hazırladı.
[Belgesel] Erdoğan'ın yolda değiştirdiği dostları...
Belgeselde dikkat çeken en önemli isimler arasında Ahmet Davutoğlu, Bülent Arınç, Abdullah Gül ve Hüseyin Çelik gibi AKP'nin kuruluşundan bu yana öne çıkan isimler de bulunuyor.
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