Başbakan konuşurken Dolar'ın ateşi çıktı







Başbakan Binali Yıldırım TÜSİAD YİK toplantısında konuştu. Yıldırım kendisinden önce konuşan TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran Symes'in, "Vatandaş dövizdeki dalgalanmaları derin krizlerle özdeşleştiriyor. Ekonomideki sarsıntının, giderek yatırımların azalabileceği ve daha yavaş büyüyecek bir Türkiye’nin habercisi olduğunu görmeliyiz" sözlerine, "Endişeye gerek yok. Sizin hoşunuza gitsin diye söylemiyorum, bunun da üstesinden geleceğiz" sözleriyle cevap verdi. Yıldırım ayrıca Dolar kurundaki dalgalanmanın Trump'ın başkanlık koltuğuna oturacağı güne kadar sürebileceğini söyleyerek, "Şunu bilelim bu dalgalanma herhalde 1 ay gibi 1,5 ay gibi daha devam edecek. Ne zamana kadar 20 Ocak’a kadar" dedi.







Ancak Yıldırım'ın konuştuğu dakikalarda bankalararası piyasada 3.45 seviyesinin üzerini gördü.





DOLAR'DA SON DURUM





Dolar/TL geçen hafta 3.4760 ile test edilen tarihi zirvelerin altındaki seyrini sürdürürken bankacılar küresel piyasaların iç siyasi gelişmelerin takip edilmeye devam edildiğini belirttiler.





Dün akşam saatlerinde OPEC kararı ile yönünü yukarı çeviren dolar/TL, 3.4395'e kadar yükseldikten sonra günü 3.43 civarında tamamlamıştı. Kur bu sabah güne 3.4290/3.4323 seviyesinden başladı. Dolar saat 11.29 itibari ile bankalararası piyasada 3.4479 seviyesinden işlem gördü.





Dolar OPEC'in petrol üretimlerinin sınırlandırılması yönünde varılan anlaşmanın enflasyon beklentilerini ve ABD tahvil faizlerinde yükselişe yol açmasının ardından yen karşısında 9.5 ayın zirvesine yükseldi.





Doların diğer altı büyük para birimi karşısındaki hareketini takip eden dolar endeksi 101.60'a yükselerek Mart 2003'ten bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 102.05'e yeniden yaklaştı.





DOLAR, OPEC KARARI İLE YÜKSELDİ





ABD'de Cumhuriyetçi Donald Trump'ın seçimleri kazanmasının ardından dolarda gözlenen küresel güçlenme eğiliminin son günlerde zayıflamış olması ve gelişen piyasalardan yaşanan çıkışların ardından doların zirve seviyeyi görmüş olabileceği beklentileriyle gelişmekte olan piyasalarda satış baskısı yerini daha iyimser bir seyre bırakmıştı.





Ancak OPEC kararı sonrası gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısındaki değer kayıpları yeniden artma eğilimine girdi.







OPEC dün gerçekleştirdiği toplantısında 2008'den bu yana ilk defa petrol üretiminin sınırlanması konusunda bir anlaşmaya varırken, küresel petrol fiyatlarında son iki yılda yaşanan yüzde 50'den fazla kaybın ardından harekete geçti. OPEC üyesi olmayan Rusya da 15 yıl aradan sonra üretim kesintilerine katılacak.





Hafta başında 45 dolarlı seviyelere doğru gerileyen brent tipi ham petrolün varil fiyatı kararın ardından bu sabah 52.6 dolar civarında işlem gördü.

Petrol fiyatları dünkü yüzde 8 civarı artışın ardından bugün de yüzde 1.5 civarında artışla seyrediyor.





BORSA İSTANBUL'DA SATIŞLAR HIZLANDI





Güne yatay bir başlangıç yapan Borsa İstanbul'da ilerleyen saatlerde satışlar hızlandı ve kayıp yüzde 2'ye yaklaştı. BIST 100 endeksi, saat 11.38 itibari ile yüzde 1.65 kayıpla 72 bin 795 puandan işlem gördü. Endeks gün içerisinde en düşük 72 bin 662 puanı gördü.