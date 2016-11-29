Samanyolu Haber /Ekonomi / Ünlü ekonomistten dikkat çeken dolar uyarısı! /29 Kasım 2016 16:48

Ünlü ekonomistten dikkat çeken dolar uyarısı!

Dünya para piyasalarını yakından takip eden ve neredeyse tüm tahminleri tutan finans uzmanı Prof. Dr. Elvan Aktaş, doları olanları uyardı.

Dolar için çarpıcı tahmin

Para piyasalarındaki sarsıntı hakkında uyarılarını sürdüren Aktaş, sosyal medyada gece gündüz demeden analiz paylaşmaya ve uyarıya devam ediyor.

İşte dikkat çeken son uyarılar ve tavsiyeler:

1- Bankada fazla para tutmayın, dolar alın. Su ve bozulmayan kuru gıda (1haftalık), pil, el feneri, pilli radyo, nakit-dolar, battaniye.

2- Ayrışma başlıyor... Dolar alın, sıkı tutunun... Sistemden çıkın, nakitte kalın...

3- Artık mazeret hazır... yükle dolara! Algıydı, operasyondu, dış güçlerdi vs diye piyasayı zamlara ve vergi artışlarına hazırlıyorlar...

4- Belirsizlik filan yok, herşey apaçık ortada... Bu yolun sonu uçurum... Likidite krizi hiçbir şeye benzemez... 2000 krizini mumla ararsınız..

5- Yıl sonu tahvil ve banka kredi ödemeleri var... Dolar diye paniklemeleri bundan. Merkez müdahale edemez durumda. Ellerinde de para yok...






<< Önceki Haber Ünlü ekonomistten dikkat çeken dolar uyarısı! Sonraki Haber >>

Yalanlar ve Gerçekler

Yalanlar ve Gerçekler

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Rusya'da korkutan patlama

Rusya'da korkutan patlama

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Twitlerle Türkiye gündemi

Twitlerle Türkiye gündemi

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:58:00