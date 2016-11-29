Ünlü ekonomistten dikkat çeken dolar uyarısı!





İşte dikkat çeken son uyarılar ve tavsiyeler:





1- Bankada fazla para tutmayın, dolar alın. Su ve bozulmayan kuru gıda (1haftalık), pil, el feneri, pilli radyo, nakit-dolar, battaniye.





2- Ayrışma başlıyor... Dolar alın, sıkı tutunun... Sistemden çıkın, nakitte kalın...





3- Artık mazeret hazır... yükle dolara! Algıydı, operasyondu, dış güçlerdi vs diye piyasayı zamlara ve vergi artışlarına hazırlıyorlar...





4- Belirsizlik filan yok, herşey apaçık ortada... Bu yolun sonu uçurum... Likidite krizi hiçbir şeye benzemez... 2000 krizini mumla ararsınız..





5- Yıl sonu tahvil ve banka kredi ödemeleri var... Dolar diye paniklemeleri bundan. Merkez müdahale edemez durumda. Ellerinde de para yok...

























Para piyasalarındaki sarsıntı hakkında uyarılarını sürdüren Aktaş, sosyal medyada gece gündüz demeden analiz paylaşmaya ve uyarıya devam ediyor.