Ünlü ekonomistten dikkat çeken dolar uyarısı!

İşte dikkat çeken son uyarılar ve tavsiyeler:
1- Bankada fazla para tutmayın, dolar alın. Su ve bozulmayan kuru gıda (1haftalık), pil, el feneri, pilli radyo, nakit-dolar, battaniye.
2- Ayrışma başlıyor... Dolar alın, sıkı tutunun... Sistemden çıkın, nakitte kalın...
3- Artık mazeret hazır... yükle dolara! Algıydı, operasyondu, dış güçlerdi vs diye piyasayı zamlara ve vergi artışlarına hazırlıyorlar...
4- Belirsizlik filan yok, herşey apaçık ortada... Bu yolun sonu uçurum... Likidite krizi hiçbir şeye benzemez... 2000 krizini mumla ararsınız..
5- Yıl sonu tahvil ve banka kredi ödemeleri var... Dolar diye paniklemeleri bundan. Merkez müdahale edemez durumda. Ellerinde de para yok...