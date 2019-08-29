Otomotivde kriz devam ediyor

Otomotiv Sanayii Derneği’nin Temmuz ayına ilişkin hazırladığı raporun ayrıntıları şöyle;







2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 azalarak 219 bin 243 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 46 oranında azaldı ve 171 bin 776 adet olarak gerçekleşti.





Ticari araç grubunda, 2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde üretim yüzde 13 seviyesinde, ağır ticari araç grubunda yüzde 25, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 12 seviyesinde azaldı.





2018 yılı Ocak-Temmuz dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 54, hafif ticari araç pazarı yüzde 53 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 58 azaldı.





İHRACAT YÜZDE 7 AZALDI







2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 7 oranında azalırken, otomobil ihracatı yüzde 9 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 752 bin 34 adet, otomobil ihracatı ise 492 bin 644 adet düzeyinde gerçekleşti.





2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı Dolar bazında yüzde 5 azalırken, euro bazında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 arttı.





İHRACAT GELİRİ 6,9 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ





Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 18,5 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 10 azalarak 6,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.





Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 4 azalarak 6,1 milyar euro seviyesinde gerçekleşti.