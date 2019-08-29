[ANALİZ] Maksat “sunum” olsun!

SAMANYOLUHABER | ANALİZ- 6 Temmuz gece yarısında Saray darbesi ile Merkez Bankası Başkanlığı koltuğuna oturtulan Murat Uysal bugün İstanbul’da Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyelerine sunum yaptı.







TCMB Başkanı Murat Uysal banka genel müdürlerine sunum eşliğinde ekonominin ne kadar parlak olduğunu anlattı.





26 Ağustos gece yarısında Türk Lirası'nın dolar ve euroya mukabil yarım saatte 60 kuruş birden değer kaybetmesine de hiç temas etmedi.





Uysal bankacıları o gece uykusuz bırakan şoku hiç üzerine alınmadı.





"İki hafta önce 5,50 TL olan Amerikan Doları'nın bugün niçin 5,85 TL'den satıldığı?" sorusu da diğer hayati sorular gibi cevapsız kaldı.





KENDİ GRAFİKLERİ BİLE “KRİZ” DİYOR





“Enflasyon görünümünde iyileşme sürüyor.” diyen TCMB Başkanı Uysal iktisadi faaliyetteki toparlanmanın 2019 yılı ikinci çeyreğinde ılımlı bir şekilde sürdüğünü belirtse de ne TCMB’nin grafikleri ne de şu ana kadar açıklanan verilerde böyle bir toparlanmayı teyit ediyor.





Tam aksine ekonomik kriz kronik bir hâl aldı.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti, TCMB’den gelen 80 milyar liralık takviyeye rağmen yedi ayda 70 milyar TL’ye tırmanan bütçe açığını zam yaparak kapatmaya çalışıyor.





Murat Çetinkaya'nın yerine TCMB Başkanı olarak tayin edilen Murat Uysal bugünkü sunumu ile bankacıları ekonomik kriz olmadığına ikna etmeye çalıştı.





UYSAL SON 15 GÜNDE GELEN ZAMLARI UNUTTU MU?





Son 15 gün içinde benzine, motorine, otogaza, çaya, sigaraya, taksi, dolmuş, öğrenci servisi, kredi yurtlar kurumu yurt ücreti yüzde 10 ila yüzde 30 arasında değişen oranlarda zamlandı.





Bazı kalemlerde zam çift dikiş oldu. Buna rağmen AKP’nin güdümündeki medyada hiçbiri “zam” diye haber olmadı.





TCMB Başkanı Uysal, "Enflasyon düşüyor" derken, sunumundaki grafikte tüketici fiyatlarının (TÜFE) yönünü tekrar yukarı çevirdiği ve yüzde 20'ye göz kırptığı görülüyor.





Zira iktidara yakın gazetelerin başlıklarına bakılırsa “fiyatlar değişti” ve dahi “güncellendi”. Dolayısıyla zam haberleri bir kısım medyanın uydurması!





OTOMOTİV SANAYİİ ÇÖKTÜ ÇÖKECEK





Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) bugün açıkladığı rakamlar sektörde satışların Ocak-temmuz dönemiyüzde 50 üretimin yüzde 12 azaldığını teyit etti.





Aynı dönemde ihracat geçen seneye kıyasla yüzde 8 azaldı. İhracatın lokomotifi diye nitelenen otomotivdeki bu rakamlar imalat sanayiinin geneli hakkında hayli fikir veriyor.





Uysal'ın bir diğer grafiği Saray'ın talimatlarına rağmen bankaların kredi musluğunu kıstığını ispat etti.





Japon Honda, 1996’dan beri Kocaeli Gebze’de imalat yapan tesisi kapattı ve Türkiye’yi terk etti. Sabancı Holding, 51 yıllık otobüs markası TEMSA’yı 37 milyon dolar gibi komik bir fiyata sattı.





Başkan Uysal sunumunun sonunda, “Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecek.” senelerdir tekrarlanan o cümleyi de kullandı.





8,6 MİLYON KİŞİ 700 LİRANIN ALTINDA GELİRLE YAŞAMAYA ÇALIŞIYOR

Uysal’ın “Ekonomi ılımlı toparlanıyor.” dediği döneme ait mutlak yoksul sayısını Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) açıkladı.





Geçen seneye kıyasla 406 bin kişi daha asgari ücretin (2 bin 20 TL) üçte biri kadar gelirden mahrum vaziyette.





TCMB'nin bir diğer grafiği: Özel tüketim ve yatırım harcamaları tek kelime ile çakılmış.





“Mutlak yoksul” sayısı 8 milyon 262 bin 402’den 8 milyon 658 bin 959’a yükseldi.





18 yaş ve üzerindeki 10 milyona yakın kişinin genel sağlık sigortası priminin devlet tarafından ödendiği bir ekonomide krizden hiç bahsetmeyen bir Merkez Bankası Başkanı!





ALMANYA’DA İŞSİZ SAYISI 4 BİN KİŞİ ARTTI





6 Temmuz Saray Darbesi’nin niye yapıldığına bir de bu gözle bakmakta fayda var! Çarşı-pazar zamlarla kavrulurken TCMB Başkanı Murat Uysal enflasyonun düştüğünü söylüyor.





Aynı gün Almanya’da ise işsiz sayısı bir ayda 4 bin kişi arttığı için “Resesyona mı giriyoruz?” tartışması başladı.





İşsizlik Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre yüzde 12,3, Almanya’da yüzde 5. Yine de Almanlar tedirgin.





Üstelik ilk altı ayda 45,3 milyar euro (292 milyar TL) bütçe fazlası verdikleri halde Angela Merkel hükümeti telaşa kapıldı.





AKP’nin “Almanya bizi kıskanıyor.” şeklindeki slogan cümlesi doğru olabilir mi?



