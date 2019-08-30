Samanyolu Haber /Gündem / Kayseri’de 7,5 milyon yıllık fosil! /30 Ağustos 2019 00:30

Kayseri’de 7,5 milyon yıllık fosil!

Kayseri’de Yamula Barajı kıyısında yapılan arkeolojik kazılarda 7,5 milyon yıllık fil fosili bulundu. Bulunan fosilin, dünyada tek parça halinde çıkartılan tek örnek olduğu vurgulandı.

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Yamula Barajı kıyısında keçi otlatan bir çobanın günümüzdeki canlılara ait olmayan kemik parçaları bulması üzerine bölgede yapılan kazı çalışmalarında Arkeoloji tarihinde tek parça halinde fil fosiline ulaşıldı. 

Bulunan fosilin bir fil türü olan ‘Choerolophodon’ cinsine ait olduğu belirtildi.

MAMUT FOSİLİ DEĞİL
 
Kazı çalışmalarına yapan ekibin başında olan Nevşehir Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Okşan Başoğlu, “Burada Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle bir kurtarma kazısı yapıyoruz. İki sezondur çalışıyoruz. Öncelikle mamut değil onu açıklayayım. ‘Choerolophodon’ türüne bir örnek.” dedi.

Bulunan fosilin niçin önemli olduğuna dair açıklama yapan Başoğlu, “Bu kadar güzel, bütün olarak korunmuş dünyadaki tek örnek. O yüzden çok önemli bir keşif. Özellikle Anadolu’nun doğa tarihi açısından çok önemli bir keşif. Burada sadece hortumlu memeli yok; gergedanlar, zürafalar bakımından zengin bir bölge. Ekibimizdeki jeologlar yaşını çalıştı, 7,5 milyon yaşında.” ifadesini kullandı.
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