[ANALİZ] Ferit Şahenk yine bankaların kapısında

SAMANYOLUHABER | ANALİZ- Ekonomik kriz holdingleri de vurdu. Sabancı Holding 2019 yılında 51 yıllık otobüs imalatçısı TEMSA’yı ve tekstil devi YÜNSA’yı toplam 52 milyon dolara elden çıkarmak mecburiyetinde kaldı.







Ülker, Akfen, Borusan ve Arkas gibi büyük gruplar kredilerini daha uzun vadeye yayarak tehlikeyi savuşturmaya çalışıyor.





ŞAHENK YİNE MASAYA OTURACAK





Yönetim kurulu başkanlığını Ferit Şahenk’in ifa ettiği Doğuş grubu da 2 milyar euro (15 milyar TL) tutarında borcu geçen yıl yeniden yapılandarmıştı.





Şahenk bu defa başka bir borç için bankalarla yeniden masaya oturacak.





İstanbul Karaköy Limanı’nda inşâ edilen Galataport için 2013’te yapılan planlar altüst oldu. Projenin maliyet hesapları dolar kurunun son iki yılda yüzde 55 artması ile tamamen şaştı.





İnşaatın gecikmesi ve limanının hizmete girmemesi sebebiyle Şahenk bankalardan yeni bir erteleme daha talep etti.





Ferit Şahenk (ön sırada, sağdan 1'inci), 2013 yılında yapılan Galataport ihalesini ortağı Bilgili Holdin Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili (ön sırada, sol başta) ile kazanmıştı. İki ortak önceki gün proje tanıtım toplantısı düzenledi.

GALATAPORT İÇİN 1,2 MİLYAR EURO ALDI





Proje için 1 milyar 200 milyon euro tutarında 14 yıl vadeli kredi alınmıştı. Altı banka Galataport finansman konsorsiyumunda yer almıştı.





Yapı Kredi Bankası 275 milyon euro, Garanti Bankası (BBVA) 255 milyon euro, İş Bankası 150 milyon euro, Ziraat Bankası 130 milyon euro, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 110 milyon euro ve Finansbank 100 milyon euro kredi tahsis etmişti.





Konuya yakın bir kaynağın verdiği bilgiye göre Şahenk bir yıl içinde ikinci defe şu teklifle bankaların kapısını çaldı: Galataport kredisinde son ödemeyi 2030’da yapacak şekilde anapara ödemelerini 2022 yılında başlatalım.





ŞAHENK İKİ OTEL DAHA SATACAK





Bankalar borç ötelemesi için grubun borçlarını azaltmasını istiyor. Geçen sene 2 milyar eurodan daha fazla borcu yeniden yapılandırmıştı.





Şahenk bankaların talebini karşılamak için otel ya da marina gibi ağırlama sektöründeki şirketlerinden en az ikisini daha satacak.





Sadece Doğuş Otomotiv’in net borcu 1 Temmuz 2019 itibarıyla 2,2 milyar TL. Sektör ağır bir krizde ve otomotiv satışları yarı yarıya azalırken bu kadar yüksek borcun nasıl ödeneceği meçhul!





Kur ve faizdeki iniş ve çıkışlar Doğuş gibi yüksek borcu olan holdinglerin finansman giderlerini de artırdı.





ŞAHENK’İN TEKLİFİNE BANKALAR NE DİYECEK?





Doğuş Grubu borç krizinden çıkmak için bazı alanlarda küçülmeye devam edecek. Ferit Şahenk, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisi adına kullandığı “ustalık dönemi” ifadesini Galataport için kullanmıştı.





Şahenk'in ustalık dönemi eserinin açılış tarihi sürekli erteleniyor. 2020 yılı nisan ayında ilk gemi yanaşacak dense de inşaat sahasındaki tablo bunu çok mümkün kılmıyor.





Açılış geciktikçe borcun maliyeti katlanıyor.





GEMİ LİMANDA YAN YATABİLİR





Şahenk’in “2022’ye kadar ödeme yapamayacağım” sözlerine bankaların nasıl cevap vereceğini zaman gösterecek. Şahenk’in “evet” cevabı kadar “hayır” cevabı alma ihtimali de var.





Kendileri de krizde batan kredilerin altından kalkmaya çalışan bankalar yeni teklife "hayır" derse Şahenk'in “ustalık dönemi eseri” Galataport, Doğuş gemisinin yan yatmasına sebep olabilir.



