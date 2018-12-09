Fransa'da Macron'dan yeni adım

Fransa Hükümet sözcüsü, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gelecek hafta çok önemli bir açıklama yapacağını duyurdu.



Fransa’da cumartesi ülke genelinde düzenlenen ve yaklaşık 136 bin Sarı Yelekli’nin katıldığı protestolar sonrasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeni önlemlerini açıklamaya hazırlanıyor.





Basına konuşan Fransa Başbakanı Edouard Philippe, “Diyalog zamanı geldi, milli birliğimizi yeniden oturtmalıyız.” dedi. Macron’un pazartesi açıklamalar yapabileceğini de söyleyen Philippe, ülkece sorunların çözülebilmesi için cumhurbaşkanının önlemler sunacağını belirtti.









Cumartesi günü başkent Paris’in en ünlü caddelerinden Champs-Elysees, çok sayıda şiddet olayına sahne oldu. Mağazalar camları kırılarak yağmalanırken, birkaç araba da kundaklandı. Polis ise biber gazıyla karşılık verdi.





Her ne kadar ülkenin genelindeki protestolar çoğunlukla barışçıl bir şekilde geçse de Bordeaux, Toulouse, Marsilya ve Nantes gibi şehirlerde de küçük gerginlikler yaşandı.







‘Paris’in imajı zedelendi’

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo şiddet olaylarını kınayarak, bunların şehrin imajı ve ekonomisi için ölçülemez zararlar verdiğini ifade etti.





Olaylar sadece Paris’in belli mahallelerinde meydana gelse de tüm şehrin savaş alanına döndüğü izleniminin verilmesi, birçok turistin de tatil planlarını iptal etmesiyle sonuçlandı.





Mağazaların gün boyu kapalı olması ve birçoğunun hasar görmesi ise, alış verişlerin arttığı Noel döneminde iş yeri sahiplerini zarara uğrattı. Ayrıca Louvre Müzesi, Eyfel Kulesi, Zafer Takı gibi çok sayıda müze ve anıt da gün boyu kapalı kaldı.

