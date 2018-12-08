Samanyolu Haber /Dünya / Sarı Yelekliler Brüksel'de AB binasına girmeye çalıştı /08 Aralık 2018 20:24

Sarı Yelekliler Brüksel'de AB binasına girmeye çalıştı

Fransa'da hayatı durduran Sarı Yelekliler, Belçika ve Hollanda'da da sokağa çıktı. Brüksel'de Sarı Yelekliler, Avrupa Parlamentosu binasına girmeye çalıştı.

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Paris'te dördüncü haftasına giren Sarı Yelekliler eyleminde yüzlerce kişi tarafından gözaltına alınırken, Belçika'daki Sarı Yelekliler, Fransa'ya giden otoyolu kapattı. Polis başkent Brüksel'de yaklaşık 100 kişiyi gözaltına aldı.

Ülkedeki ekonomik koşulları ve akaryakıt zamlarını protesto eden Sarı Yelekliler, Belçika-Fransa arasındaki E-40 otoyolunu set çekerek trafiğe kapattı.

Avrupa Birliği (AB) kurumlarına ve NATO'ya ev sahipliği yapan başkent Brüksel'de ise Sarı Yelekliler'in gösterileri başlamadan önce polis 100 kişiyi gözaltına aldı.

Brüksel polisi sözcüsü Ilse Van de Keere, Brüksel merkez tren istasyonu ve AB kurumlarının bulunduğu Schuman bölgesinde 100'e yakın kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Brüksel polisi, şehir merkezi, AB Komisyonu ve AB Konseyi'nin bulunduğu Schuman bölgesinde yoğun güvenlik önlemi alırken, binaların yakınlarında bulunan sokakların girişlerini dikenli tellerle çevirdi.

BRÜKSEL'DE AVRUPA PARLAMENTOSU BİNASINA GİRMEYE ÇALIŞTILAR

Belçika'nın başkenti Brüksel'de sarı yelekliler, Avrupa Parlamentosu binasına girmeye çalıştı. Polis, protestocuları dağıtmak için tazyikli su ve biber gazı kullandı. Polisin sert müdahalede bulunduğu göstericilerin eylemleri birçok noktada devam etti.

ARAÇLARI ATEŞE VERDİLER, MAĞAZALARI TAŞLADILAR

Fransa'da 'sarı yelekliler' eylemlerinde bazı göstericiler araçları ateşe verdi. Eylemciler, Şanzelize Caddesi ve çevre bölgelerde de bazı iş yerlerini taş yağmuruna tuttu.
 
HOLLANDA'DA DA SOKAKTALAR

Fransa'da dördüncü haftasına giren Sarı Yelekliler eylemi Belçika'nın ardından Hollanda'ya da sıçradı. Hollanda'daki Sarı Yelekliler yoğunluklu olarak Lahey, Amsterdam ve Rotterdam kentlerinde toplanarak hükümetin istifasını istedi.

"Rutte istifa" ve "Rutte defol git" sloganları atan Hollandalı Sarı Yelekliler Başbakan Mark Rutte'nin istifasını talep etti.

Lahey'de meclis önünde toplanan eylemciler, Başbakan Rutte'nin bizzat gelip kendileriyle görüşmesini talep etti.

Rotterdam'da ise Erasmus köprüsünde yaklaşık 150 Sarı Yelekli bir araya geldi.
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