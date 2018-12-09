Vakıflar Müdürlüğü’nden ‘seçim’ kolisi

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesinde kuruluş amacı; “Vakıfları amaçlarına uygun yaşatmak, vakıf geleneğini çağdaş bir anlayışla geleceğe taşımak” olarak tarif edilmiş. Ancak Genel Müdürlük, yaklaşan yerel seçimler öncesi tıpkı bazı belediyeler gibi yardım kolileri dağıtması kafalarda soru işaretleri yarattı.





YARDIM İHALESİ 13 ARALIK'TA

İstanbul Vakıflar II. Bölge Müdürlüğü, İstanbul Anadolu yakası ile Kocaeli'nde 1.357 yardıma muhtaç aileye dağıtılmak üzere toplam 16 bin 284 koli satın alacağını duyurdu. Söz konusu koliler her ay düzenli olarak yardıma muhtaç ailelerin adreslerine teslim edilecek. Müdürlüğün koli satın alım ihalesi 13 Aralık Perşembe günü saat 09.30'da müdürlük binasında gerçekleştirilecek.









KAYMAKAMLIK TESPİT EDİYOR





Bilindiği üzere yardıma muhtaç kimseler kaymakamlıklarca tespit edilerek kaymakamlıklara bağlı hizmet veren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından ayni ve nakdi yardım yapılıyor. Belediyeler ve çeşitli kamu kuruluşları ise vazifeleri olmamasına rağmen, özellikle seçim dönemlerinde çıkar sağlamak, vatandaşı etkilemek adına söz konusu yardımlara el atıyor.