Samanyolu Haber /Dünya / Paris'te yüzlerce gözaltı, Sarı Yelekliler'in hedefinde Elysee Sarayı var /08 Aralık 2018 13:20

Paris'te yüzlerce gözaltı, Sarı Yelekliler'in hedefinde Elysee Sarayı var

Fransa'da haftalardır gündemde olan Sarı Yelekliler yeniden başkent Paris'te sabah saatlerinden itibaren gösterilerini sürdürüyor.

SHABER3.COM

Paris'in farklı yerlerinde bir araya gelen küçük grupların Champs Elysee caddesinde yürüyüşü sırasında polisle arbede yaşandı. Gözyaşartıcı bomba ile protestolara müdahale eden güvenlik güçleri 500'e yakın göstericiyi gözaltına aldı.

Yaşanan şiddet olaylarından sonra Fransa İçişleri Bakanlığı bugünkü eylemler için 80 bini aşkın polis görevlendirdi. Başkentte Champs Elysee bölgesindeki dükkan ve mağazalar kepenk kapattı. Eyfel Kulesi de şiddet olaylarının çıkma ihtimaline karşı kapatıldı.

Göstericilerin Elysee sarayına yürümek istediği, çatışmaların bu bölgede yoğunlaştığı bildiriliyor
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Paris'te yüzlerce gözaltı, Sarı Yelekliler'in hedefinde... Sonraki Haber >>

Hem biber gazı sıktırdı hem de bir şey olmaz dedi

Hem biber gazı sıktırdı hem de bir şey olmaz dedi

Fransa'yı karıştıran görüntüler

Fransa'yı karıştıran görüntüler

Aniden çıkan hortum konser alanını dağıttı

Aniden çıkan hortum konser alanını dağıttı

Bir anda yola itti

Bir anda yola itti

Nifak, şirkten ve küfürden daha tehlikelidir....

Nifak, şirkten ve küfürden daha tehlikelidir....

Kaza için yolu kapatan polis kaza kurbanı oldu

Kaza için yolu kapatan polis kaza kurbanı oldu

Timsah dolu havuza düştü

Timsah dolu havuza düştü

Terapi merkezine uçak düştü

Terapi merkezine uçak düştü

Askeriyede skandal görüntüler:

Askeriyede skandal görüntüler:

Böylesi görülmedi

Böylesi görülmedi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:37:15