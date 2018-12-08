Paris'te yüzlerce gözaltı, Sarı Yelekliler'in hedefinde Elysee Sarayı var

Paris'in farklı yerlerinde bir araya gelen küçük grupların Champs Elysee caddesinde yürüyüşü sırasında polisle arbede yaşandı. Gözyaşartıcı bomba ile protestolara müdahale eden güvenlik güçleri 500'e yakın göstericiyi gözaltına aldı.





Yaşanan şiddet olaylarından sonra Fransa İçişleri Bakanlığı bugünkü eylemler için 80 bini aşkın polis görevlendirdi. Başkentte Champs Elysee bölgesindeki dükkan ve mağazalar kepenk kapattı. Eyfel Kulesi de şiddet olaylarının çıkma ihtimaline karşı kapatıldı.





Göstericilerin Elysee sarayına yürümek istediği, çatışmaların bu bölgede yoğunlaştığı bildiriliyor